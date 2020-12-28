Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo se reapresenta no Ninho e comunica lesão de Diego Alves

Após empate frustrante com o Fortaleza, Rubro-Negro treinou no CT nesta segunda-feira, visando o jogo contra o Fluminense, agendado para o dia 6; goleiro é dúvida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 18:29

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:29

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação visando o jogo contra o Fluminense, a ser realizado no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como de praxe, jogadores que foram titulares no mais recente confronto - empate em 0 a 0 com o Fortaleza - realizaram apenas um treino regenerativo. E, neste início de noite, o clube comunicou uma lesão constatada em Diego Alves - desfalque no jogo do último fim de semana.
- Nesta segunda-feira, o atleta Diego Alves realizou exame, que constatou lesão na parte anterior da coxa direita - informou a assessoria de imprensa do Fla, que não externou prazo de recuperação.
PROGRAMAÇÃO DO FLA
A programação do Rubro-Negro nesta semana, a derradeira do ano, é a seguinte: treinos terça e quarta, com pausa para o Réveillon, ou seja, folgas dias 31 de dezembro (quinta-feira) e 1º de janeiro (sexta-feira).
Depois a preparação para o Fla-Flu seguirá com o treino agendado para o dia 2, no Ninho do Urubu. Para o clássico, cabe destacar que Rogério Ceni não poderá contar com Vitinho, suspenso. Por outro lado, Gabigol e Filipe Luís, que estavam nesta situação na rodada passada, retornam à equipe.
Além de Diego Alves, Michael, que, com dores no joelho direito, não treinou na sexta e nem sequer foi relacionado para o embate no Ceará, é dúvida para o próximo jogo. SITUAÇÃO NO BRASILEIRO
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder São Paulo, com a vitória sobre o Fluminense, chegou aos 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados