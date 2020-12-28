Flamengo se reapresenta no Ninho e comunica lesão de Diego Alves

O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação visando o jogo contra o Fluminense, a ser realizado no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como de praxe, jogadores que foram titulares no mais recente confronto - empate em 0 a 0 com o Fortaleza - realizaram apenas um treino regenerativo. E, neste início de noite, o clube comunicou uma lesão constatada em Diego Alves - desfalque no jogo do último fim de semana.
- Nesta segunda-feira, o atleta Diego Alves realizou exame, que constatou lesão na parte anterior da coxa direita - informou a assessoria de imprensa do Fla, que não externou prazo de recuperação.
PROGRAMAÇÃO DO FLA
A programação do Rubro-Negro nesta semana, a derradeira do ano, é a seguinte: treinos terça e quarta, com pausa para o Réveillon, ou seja, folgas dias 31 de dezembro (quinta-feira) e 1º de janeiro (sexta-feira).
Depois a preparação para o Fla-Flu seguirá com o treino agendado para o dia 2, no Ninho do Urubu. Para o clássico, cabe destacar que Rogério Ceni não poderá contar com Vitinho, suspenso. Por outro lado, Gabigol e Filipe Luís, que estavam nesta situação na rodada passada, retornam à equipe.
Além de Diego Alves, Michael, que, com dores no joelho direito, não treinou na sexta e nem sequer foi relacionado para o embate no Ceará, é dúvida para o próximo jogo. SITUAÇÃO NO BRASILEIRO
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Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder São Paulo, com a vitória sobre o Fluminense, chegou aos 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados.