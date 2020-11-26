Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu; Isla não tem lesão constatada

Desfalque de última hora na terça-feira, ao sentir no aquecimento da partida contra o Racing, em Buenos Aires, Maurício Isla realizou exame nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e não teve lesão constatada na coxa esquerda, apenas um edema no local, conforme divulgado pelo clube. Assim, o lateral segue em tratamento, sendo preparado para a partida decisiva diante do time argentino, na próxima terça, por uma vaga nas quartas da Copa Libertadores.

O processo é natural e visa não agravar o problema que o tirou do confronto no El Cilindro, o qual terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni joga pelo empate sem gols para garantir a vaga nas quartas de final. A partida decisiva contra o Racing será na terça, às 21h30, no MaracanãSem jogos no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni terá a primeira semana livre desde que chegou ao clube, em 10 de agosto, para trabalhar com a equipe no Ninho do Urubu - o que foi celebrado pelo técnico e jogadores. Além de Pedro, Rodrigo Caio e Pedro estão em recuperação e são dúvidas para o duelo com o Racing, enquanto Thiago Maia é desfalque certo.