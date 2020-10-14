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futebol

Flamengo se reapresenta e já finaliza trabalho para enfrentar o Bragantino

Depois de vencer o Goiás na noite de terça-feira, o elenco rubro-negro treinou no CT do Ninho do Urubu nesta manhã, encerrando a preparação em campo para o jogo de quinta...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 13:20

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:20

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O calendário do futebol brasileiro não permite brechas para descanso. Horas depois de vencer o Goiás por 2 a 1, na noite de terça-feira, o Flamengo já se reapresentou no CT nesta manhã e finalizou a preparação em campo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que será nesta quinta, às 20h, no Maracanã.
O clube divulgou algumas imagens da atividade no Ninho do Urubu. Confira!
Os titulares no jogo contra o Esmeraldino realizaram um trabalho regenerativo. Os demais, incluindo Lincoln - o único acionado por Domènec Torrent durante a partida - trabalharam no gramado. A expectativa, conforme o próprio técnico explicou após a vitória, é de muitas mudanças na escalação de quinta-feira.

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