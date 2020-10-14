Flamengo se reapresenta e já finaliza trabalho para enfrentar o Bragantino

O calendário do futebol brasileiro não permite brechas para descanso. Horas depois de vencer o Goiás por 2 a 1, na noite de terça-feira, o Flamengo já se reapresentou no CT nesta manhã e finalizou a preparação em campo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que será nesta quinta, às 20h, no Maracanã.