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futebol

Flamengo se reapresenta com expectativa por exames no elenco

Clube vive um cenário delicado projetando a partida o Independiente Del Valle (EQU), na quarta-feira, em jogo decisivo pelo Grupo A da Copa Libertadores...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 14:44

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 14:44
Crédito: Reprodução / Instagram
Uma nova bateria de exames para Covid-19, na reapresentação do Flamengo nesta tarde, é aguardada com expectativa no clube que se encontra em situação preocupante visando o jogo contra o Independiente Del Valle (EQU), pelo Grupo A da Libertadores na quarta-feira, no Maracanã. Dos 34 atletas inscritos na Copa, apenas 18 estão à disposição da equipe da Gávea, neste momento, sendo que, entre estes, são quatro goleiros e outros são dúvidas.A grande expectativa é pelos resultados de Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael e Vitinho. Diagnosticados com Covid-19 na passagem do Flamengo no Equador, os sete já ficaram fora da partida contra o Barcelona (EQU), no dia 22, podem "reforçar" o grupo se os resultados forem negativos e estiverem assintomáticos, conforme o protocolo da Conmebol determina.
Este grupo realizará os exames em suas residências, pois seguem em isolamento; os demais se reapresentam no CT do Ninho do Urubu, às 15h.
Os atacantes Pedro Rocha e Gabriel Barbosa e o goleiro Diego Alves, em recuperação de diferentes lesões, também serão reavaliados pelo departamento médico, assim como o lateral João Lucas e o volante Thiago Maia, titulares contra o Palmeiras domingo, que deixaram o campo com dores.
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