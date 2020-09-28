Flamengo se reapresenta com expectativa por exames no elenco

Uma nova bateria de exames para Covid-19, na reapresentação do Flamengo nesta tarde, é aguardada com expectativa no clube que se encontra em situação preocupante visando o jogo contra o Independiente Del Valle (EQU), pelo Grupo A da Libertadores na quarta-feira, no Maracanã. Dos 34 atletas inscritos na Copa, apenas 18 estão à disposição da equipe da Gávea, neste momento, sendo que, entre estes, são quatro goleiros e outros são dúvidas.A grande expectativa é pelos resultados de Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael e Vitinho. Diagnosticados com Covid-19 na passagem do Flamengo no Equador, os sete já ficaram fora da partida contra o Barcelona (EQU), no dia 22, podem "reforçar" o grupo se os resultados forem negativos e estiverem assintomáticos, conforme o protocolo da Conmebol determina.