Flamengo se reapresenta após vitória, e Gerson vai ao Ninho para se despedir dos companheiros

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após vencer o Fortaleza por 2 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira no Ninho do Urubu. A equipe rubro-negra iniciou a preparação para a partida contra o Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada da competição.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonOs jogadores que foram titulares na partida contra o Fortaleza fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Já o restante do elenco foi a campo e participou da atividade comandada por Rogério Ceni.

Após fazer o último jogo oficial contra o Fortaleza, Gerson compareceu ao Ninho do Urubu para recolher os pertences pessoais e se despedir novamente dos companheiros (veja abaixo). Ele viaja no próximo sábado para a França, onde cumprirá quarentena e realizará exames médicos.

+ Veja o que Rogério Ceni pensa sobre o sucessor de Gerson no Flamengo O Flamengo seguirá com seis desfalques para encarar o Juventude: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro