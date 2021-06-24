Flamengo se reapresenta após vitória, e Gerson vai ao Ninho para se despedir dos companheiros

Após vencer o Fortaleza por 2 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira no Ninho do Urubu. A equipe rubro-negra iniciou a preparação para a partida contra o Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada da competição.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonOs jogadores que foram titulares na partida contra o Fortaleza fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Já o restante do elenco foi a campo e participou da atividade comandada por Rogério Ceni.
Após fazer o último jogo oficial contra o Fortaleza, Gerson compareceu ao Ninho do Urubu para recolher os pertences pessoais e se despedir novamente dos companheiros (veja abaixo). Ele viaja no próximo sábado para a França, onde cumprirá quarentena e realizará exames médicos.
+ Veja o que Rogério Ceni pensa sobre o sucessor de Gerson no Flamengo O Flamengo seguirá com seis desfalques para encarar o Juventude: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
O elenco rubro-negro ainda treina no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e no sábado, antes de viajar para Caxias do Sul. A partida contra o Juventude será domingo, às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. o LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.