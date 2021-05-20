Flamengo se reapresenta após vaga na Libertadores e inicia a preparação para a finalíssima do Carioca

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após empatar com a LDU na última noite e se classificar antecipadamente às oitavas da Libertadores, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e deu início à preparação para a decisão do Campeonato Carioca. Os titulares do jogo passado, como de praxe, realizaram apenas atividades leves e regenerativas. Ontem, o Flamengo entrou em campo com um time misto: Isla, Filipe Luís, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique foram poupados e iniciaram o jogo no banco, por exemplo - já Rodrigo Caio nem sequer foi relacionado. Dos citados, apenas os laterais não foram acionados na segunda etapa, no empate em 2 a 2.

Com o ponto somado diante dos equatorianos, o Rubro-Negro se garantiu às oitavas da Libertadores com uma rodada de antecedência. Agora, o Fluminense está no horizonte e decidirá com o time de Rogério Ceni pelo troféu estadual. Cabe destacar que Diego Alves, em treinos à parte, segue como dúvida para o Fla-Flu. O goleiro ainda será avaliado nesta sexta para saber se terá condições de jogo.

+ Veja a tabela completa da Libertadores