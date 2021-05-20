Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo se reapresenta após vaga na Libertadores e inicia a preparação para a finalíssima do Carioca
futebol

Flamengo se reapresenta após vaga na Libertadores e inicia a preparação para a finalíssima do Carioca

Partida decisiva contra o Fluminense será realizada neste sábado, às 21h05, no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:16

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:16

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após empatar com a LDU na última noite e se classificar antecipadamente às oitavas da Libertadores, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e deu início à preparação para a decisão do Campeonato Carioca. Os titulares do jogo passado, como de praxe, realizaram apenas atividades leves e regenerativas. Ontem, o Flamengo entrou em campo com um time misto: Isla, Filipe Luís, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique foram poupados e iniciaram o jogo no banco, por exemplo - já Rodrigo Caio nem sequer foi relacionado. Dos citados, apenas os laterais não foram acionados na segunda etapa, no empate em 2 a 2.
Com o ponto somado diante dos equatorianos, o Rubro-Negro se garantiu às oitavas da Libertadores com uma rodada de antecedência. Agora, o Fluminense está no horizonte e decidirá com o time de Rogério Ceni pelo troféu estadual. Cabe destacar que Diego Alves, em treinos à parte, segue como dúvida para o Fla-Flu. O goleiro ainda será avaliado nesta sexta para saber se terá condições de jogo.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Flamengo e Fluminense empataram no confronto de ida em 1 a 1. A finalíssima será realizada neste sábado, às 21h05, no Maracanã, e será apitada por Bruno Arleu de Araújo (Fifa). O LANCE! transmite em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados