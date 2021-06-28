Flamengo se reapresenta após derrota e inicia preparação para encarar o Cuiabá

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo se reapresentou na tarde deste segunda-feira no Ninho do Urubu, um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra iniciou a preparação para a partida contra o Cuiabá, quinta-feira, na Arena Pantanal.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonCom exceção de Michael, os jogadores que foram titulares no duelo com o Juventude fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. O atacante, que foi substituído por Rodrigo Muniz ainda no primeiro tempo da partida, foi a campo e participou da atividade com o restante do elenco.

Após trabalho de aquecimento no gramado, Rogério Ceni comandou um treino coletivo entre o time reserva e jovens da equipe sub-20 (veja imagens abaixo). Poupado da viagem para Caxias do Sul por por precaução, em função da sequência de jogos, o zagueiro Rodrigo Caio participou normalmente do treinamento e estará à disposição na quinta-feira. O Flamengo seguirá com seis desfalques para encarar o Juventude: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.

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