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futebol

Flamengo se reapresenta após avançar na Libertadores e ganha 'reforço' para encarar o São Paulo

Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o Fla ocupa a sexta posição no Brasileirão...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:13
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após se classificar, descansar na última quinta-feira e conhecer o seu adversário das quartas de final da Libertadores, o Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta, no Ninho do Urubu. Como de praxe, os titulares do jogo passado (vitória sobre o Defensa y Justicia por 4 a 1, em Brasília) realizaram apenas um treino regenerativo. De novidade, Thiago Maia aparece em evidência, já que treinou com o grupo sem limitações, após, de acordo com o Flamengo, "seguir a programação de retorno gradual e de trabalho de reforço no joelho". O camisa 33 foi ausência da equipe nas duas últimas partidas, quando ficou no Rio e treinou à parte.
+ GALERIA: veja imagens da festa da torcida do Flamengo no Mané Garrincha
A tendência é que Thiago Maia reforce o plantel e fique à disposição de Renato Gaúcho para o jogo deste domingo, contra o São Paulo, em casa. Já outra opção do setor que também era baixa, Piris da Motta segue em tratamento depois de sentir dores no tendão de Aquiles, que o tirou das duas últimas partidas.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Já ciente de que o Olimpia-PAR será o seu rival nas quartas, o elenco de Renato muda a chave pois, agora, volta as atenções para o Brasileiro. Neste domingo, às 16h, enfrenta o São Paulo, no Maracanã, em busca de se aproximar do G-4. Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o clube ocupa a sexta posição na tabela.

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