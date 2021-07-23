Flamengo se reapresenta após avançar na Libertadores e ganha 'reforço' para encarar o São Paulo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após se classificar, descansar na última quinta-feira e conhecer o seu adversário das quartas de final da Libertadores, o Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta, no Ninho do Urubu. Como de praxe, os titulares do jogo passado (vitória sobre o Defensa y Justicia por 4 a 1, em Brasília) realizaram apenas um treino regenerativo. De novidade, Thiago Maia aparece em evidência, já que treinou com o grupo sem limitações, após, de acordo com o Flamengo, "seguir a programação de retorno gradual e de trabalho de reforço no joelho". O camisa 33 foi ausência da equipe nas duas últimas partidas, quando ficou no Rio e treinou à parte.

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A tendência é que Thiago Maia reforce o plantel e fique à disposição de Renato Gaúcho para o jogo deste domingo, contra o São Paulo, em casa. Já outra opção do setor que também era baixa, Piris da Motta segue em tratamento depois de sentir dores no tendão de Aquiles, que o tirou das duas últimas partidas.

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