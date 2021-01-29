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Flamengo se manifesta após Jorge Jesus testar positivo para Covid-19: 'Força, Mister'

Ex-treinador do Rubro-Negro foi diagnosticado com a doença nesta quinta-feira...
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Publicado em 

29 jan 2021 às 15:51

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:51

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
No dia seguinte de o Benfica informar que Jorge Jesus testou positivo para Covid-19, o Flamengo se manifestou sobre o caso. Em publicação nas redes sociais, o Rubro-Negro desejou uma rápida recuperação ao ex-treinador, que marcou história na Gávea ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores em 2019.- O nosso ex-técnico Jorge Jesus foi diagnosticado ontem com a COVID-19. Desejamos a ele uma pronta recuperação. #ForçaMister - postou o Flamengo. De acordo com informações do Benfica, o treinador apresentou um quadro de infecção respiratória desde o início desta semana, mas acumulava sete testes negativos nas últimas duas semanas. O clube português informou que o estado de saúde está estável e que ele vai permanecer isolado e sob observação da equipe médica dos Encarnados.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Fla na cola do líder: confira a tabela completa do Brasileirão
O Benfica passou por um surto recente, com 17 pessoas infectadas, entre jogadores e funcionários. Na época da saída do Flamengo em julho de 2020, Jorge Jesus chegou a declarar que a situação da pandemia no Brasil foi uma das razões principais que o levaram a voltar para Portugal.

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