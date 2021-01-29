Flamengo se manifesta após Jorge Jesus testar positivo para Covid-19: 'Força, Mister'

No dia seguinte de o Benfica informar que Jorge Jesus testou positivo para Covid-19, o Flamengo se manifestou sobre o caso. Em publicação nas redes sociais, o Rubro-Negro desejou uma rápida recuperação ao ex-treinador, que marcou história na Gávea ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores em 2019.- O nosso ex-técnico Jorge Jesus foi diagnosticado ontem com a COVID-19. Desejamos a ele uma pronta recuperação. #ForçaMister - postou o Flamengo. De acordo com informações do Benfica, o treinador apresentou um quadro de infecção respiratória desde o início desta semana, mas acumulava sete testes negativos nas últimas duas semanas. O clube português informou que o estado de saúde está estável e que ele vai permanecer isolado e sob observação da equipe médica dos Encarnados.