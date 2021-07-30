Flamengo se frustra com liberação de 10% de público no Maracanã; VP diz: 'Não é economicamente sustentável'

Crédito: Divulgação/Maracanã

O Flamengo não ficou satisfeito com a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro, mais precisamente do aval dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de liberar a presença de 10% da capacidade do Maracanã para que mande o jogo de volta contra o Olimpia (PAR), pelas quartas de final da Libertadores, no dia 18 de agosto, com torcida.O clube esperava os 30% requeridos. A Prefeitura, por sua vez, acredita que não seja o momento para tal parcial, o que levou o vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, a criticar a decisão e indicar a transferência de mando para um local cujas autoridades permitam um público maior.

- Perde o Rio de Janeiro, perde o turismo, perde a fazenda pública e perde, principalmente, o carioca. Temos para onde levar nossos jogos. Vida que segue...

- 10 por cento não é economicamente sustentável. 10 por cento foi o que deram em janeiro para a (final da) Libertadores. Com testagem era seguro 30%, Como BH, Cuiabá, Brasília etc... Abrir o Maracanã para público custa caro. Tem uma logística grande - emendou Dunshee, no Twitter. MEDIDAS COBRADAS PELA PREFEITURA

Caso o Flamengo mude de ideia e decida mandar o duelo no Maracanã com 10% da capacidade máxima no dia 18, serão levados em conta dois fatores: a obrigatoriedade do esquema vacinal contra Covid-19 completo até 15 dias antes ou apresentar o teste de PCR negativo com 48 horas de antecedência. O uso de máscaras será obrigatório, bem como o distanciamento social deverá ser observado entre os presentes.

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