Flamengo se divide em grupos e treina em dois períodos por conta do Carioca; veja imagens

O grupo principal Flamengo segue esquentando os motores para a temporada 2021. Na manhã desta quarta-feira, o terceiro dia de atividades após um período de recesso, os comandados de Rogério Ceni realizaram treinos tático e técnico. Veja imagens recentes no vídeo acima.

Enquanto isso, a equipe de Maurício Souza inicia o treinamento às 15h, também no Ninho do Urubu. Internamente, o Flamengo ainda não bateu o martelo a respeito de qual grupo atuará contra o Resende, na sexta, mas a tendência é que time alternativo siga, possivelmente com mais reforços do plantel principal, atue no jogo desta sexta-feira.

Até porque, segundo o L! destacou, o Flamengo não corre risco de ser multado, mesmo que "não utilize sua equipe considerada principal sem motivo justo a partir da terceira rodada da Taça Guanabara". Pois o "bom senso da Ferj prevalecerá", tendo em vista que o grupo principal retornou às atividades apenas nesta semana.