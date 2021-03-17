Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo se divide em grupos e treina em dois períodos por conta do Carioca; veja imagens
futebol

Flamengo se divide em grupos e treina em dois períodos por conta do Carioca; veja imagens

Próximo jogo será contra o Resende, nesta sexta-feira, pela 4ª rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:40
O grupo principal Flamengo segue esquentando os motores para a temporada 2021. Na manhã desta quarta-feira, o terceiro dia de atividades após um período de recesso, os comandados de Rogério Ceni realizaram treinos tático e técnico. Veja imagens recentes no vídeo acima.
Enquanto isso, a equipe de Maurício Souza inicia o treinamento às 15h, também no Ninho do Urubu. Internamente, o Flamengo ainda não bateu o martelo a respeito de qual grupo atuará contra o Resende, na sexta, mas a tendência é que time alternativo siga, possivelmente com mais reforços do plantel principal, atue no jogo desta sexta-feira.
Até porque, segundo o L! destacou, o Flamengo não corre risco de ser multado, mesmo que "não utilize sua equipe considerada principal sem motivo justo a partir da terceira rodada da Taça Guanabara". Pois o "bom senso da Ferj prevalecerá", tendo em vista que o grupo principal retornou às atividades apenas nesta semana.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados