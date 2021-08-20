Flamengo se despede, e Rodrigo Muniz é apresentado no Fulham: 'Projeto de carreira foi fundamental'

Crédito: Divulgação / Fulham

Depois de um julho agitado e com diversas propostas, Rodrigo Muniz enfim foi anunciado como reforço do Fulham, da segunda divisão da Inglaterra. Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo também se despediu oficialmente do atacante de 20 anos, desejando-lhe "boa sorte", além de agradecimentos.- Flamengo e Fulham chegaram a um acordo por Rodrigo Muniz. O Clube deseja boa sorte ao atleta e agradece pelos serviços prestados no período em que vestiu o Manto Sagrado - postou o clube brasileiro, nas redes sociais. Muniz também se pronunciou, mas já através do site oficial de seu novo clube:

- Estou satisfeito com este novo desafio. Sempre sonhei em jogar na Europa, em um campeonato como Championship (segunda divisão inglesa), e estou muito motivado para fazer um ótimo trabalho.

- O Fulham é um clube muito importante na Inglaterra, com muita história e que possui uma estrutura sensacional e um público apaixonado. Eles me apresentaram uma excelente proposta e um projeto de carreira que foi fundamental na minha decisão.

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Na negociação, o Flamengo, que não divulgou números oficiais da transação, manteve 25% dos direitos do jogador, vendido por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). O pagamento será realizado em duas parcelas de 4 milhões de euros: uma em 2021, e a segunda, em 2022.

Artilheiro de diversos torneios nas divisões de base, Rodrigo Muniz passou a receber oportunidades na equipe principal do Flamengo em 2020, e sempre mostrou o faro de gol. Em 32 partidas - sendo 10 como titular - marcou 10 gols.

Na atual temporada, Muniz estava entre os principais goleadores do time com nove gols, atrás de Gabriel Barbosa (22), Bruno Henrique e Pedro (ambos com 11) e Arrascaeta (9). O centroavante ainda participou dos títulos do Brasileirão de 2020, dos Cariocas de 2020 e 2021, e da Supercopa do Brasil de 2021.

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