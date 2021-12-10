Flamengo se despede do Brasileirão com atuação pífia e derrota para o Atlético-GO

Sabe aquela expressão "de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo"? Pois bem, para um remendado e combalido Flamengo, nesta quinta-feira, na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, foi assim, diante do Atlético-GO, no lotado Estádio Antônio Accioly. E o Dragão aproveitou a fragilidade dos visitantes e venceu por 2 a 0, com gols de Lucão e Toró, e jogará a Copa Sul-Americana de 2022.

Com a derrota, o Flamengo encerrou o Brasileirão na segunda colocação, com 71 pontos. Já o Atlético-GO encerrou com 53, na nona colocação, e ficou a uma posição de conseguir uma vaga na Libertadores. Mas a torcida festejou demais.Atlético-GO derrotou o Flamengo nesta quinta-feira (Gilvan de Souza/Flamengo)PRIMEIRO TEMPO BOM... PRA DORMIR

Com a maioria do plantel já de férias, o Flamengo foi visitar o Atlético-GO com sete jogadores da base, sendo dois estreantes: Wesley e André Luiz. E nada deu certo para o time de Maurício Souza, que se complicou nas saídas de bola e não teve nem sequer um mísero lance de perigo na sonolenta etapa inicial. Se não fosse por uma bola do Dragão, naturalmente mais seguro com a bola, no travessão (em cruzamento errado de Arnaldo), não haveria nada a destacar nos primeiros 45 minutos, travestidos de castigo para os espectadores.

VAR TEVE QUE ENTRAR EM AÇÃO

No segundo tempo, o Flamengo até esboçou ser mais agressivo no ataque, Lázaro chutou a primeira bola da equipe na direção do gol, obrigando Fernando Miguel a fazer uma defesa de reflexo e torcer no rebote do Vitor Gabriel, mas logo depois a partida voltou ao ritmo modorrento. Na casa dos 30 minutos, o juiz Paulo Roberto Alves Junior viu um pênalti inexistente em lance com Noga, porém o VAR fez o árbitro corrigir o erro. E seguiu o placar zerado.

DRAGÃO DÁ AS CARAS E VENCE

Minutos depois, o Dragão estocou e deu as caras com perigo, enfim. Marlon Freitas cruzou na medida para Lucão, entre a zaga carioca, cabecear, abrir o marcador e enterrar um frágil Flamengo. E já nos acréscimos, novamente numa boa trama nascida na direita, Toró, que iniciou no banco de reservas, deu o placar final do duelo: 2x0.

FICHA TÉCNICAAtlético-GO x Flamengo - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro​Data/Hora: 09/12, às 21h30Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)Gramado: bomCartões amarelos: Willian Maranhão, Oliveira, Rickson (ACG) / Léo Pereira, Piris da Motta (FLA)Cartões vermelhos: -

GOLS: Lucão, 36'/2ºT (1-0); Toró, 47'/2ºT (2-0).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)Fernando Miguel; Arnaldo, Éder (Wanderson, intervalo), Oliveira e Arthur Henrique; Willian Maranhão (André Luis, 17'/2ºT), Marlon Freitas e Rickson (Toró, 17'/2ºT); Baralhas, Janderson (André Lima, 43'/2ºT) e Montenegro (Lucão, 31'/2ºT).