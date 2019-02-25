Flamengo se aproxima de venda de Henrique Dourado para a China

O Flamengo está próximo de um acordo para a venda do atacante Henrique Dourado para o Henan Jianye, da China. O Rubro-Negro tem 75% dos direitos econômicos do jogador e a transação deve girar em 6 milhões de euros, cerca de R$ 25,5 milhões. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "Yahoo" e confirmada pelo LANCE!.

Henrique Dourado está de malas prontas para a China Crédito: Thiago Ribeiro/Agência Estado

Dourado chegou ao Flamengo no início de 2018, após negociação com o Fluminense - à época, o clube da Gávea pagou R$ 12 milhões pelo atacante, que havia sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017. Ele foi contratado para ser o substituto de Guerrero, que estava suspenso por ter testado positivo em exame antidoping.

No Rubro-Negro, porém, o Ceifador não chegou a engrenar, mas, ainda assim, terminou 2018 como artilheiro da equipe, com 13 gols. No primeiro semestre, foi titular, mas, a partir da Copa do Mundo, com a chegada de Uribe, revezou com o colombiano. Na reta final, sob o comando de Dorival Júnior, virou apenas opção.