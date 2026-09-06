Quem é Alejandro Betancourt, o polêmico bilionário por trás do acordo de petróleo entre EUA e Venezuela

A Derwick garante ter executado todas as obras de eletrificação que foram contratadas. Mas organizações especializadas na luta contra a corrupção, como a Transparência Venezuela e o Projeto de Informações sobre o Crime Organizado e a Corrupção (OCCRP, na sigla em inglês), defendem que vários dos projetos não foram concluídos, ou foram realizados de forma incorreta.