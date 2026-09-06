Tarot semanal: previsão para os signos de 07 a 13 de setembro de 2026

Esta semana será marcada por coragem, planejamento, reflexão e novos começos. Conforme as cartas do tarot, o período favorecerá conquistas profissionais, parcerias, organização financeira e momentos de harmonia nos relacionamentos. Para isso, contudo, será necessário refletir antes de agir, reconhecer os próprios talentos e permanecer aberto às oportunidades de renovação.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Áries — 7 de Paus
A carta “7 de paus” pede firmeza e confiança nas suas escolhas. Você poderá enfrentar cobranças ou desafios, mas terá força para defender aquilo em que acredita. Portanto, não recue diante de pequenas dificuldades.
Touro — Rei de Ouros
Segundo a carta “Rei de Ouros”, estabilidade, segurança e crescimento material estarão em destaque. A semana favorecerá decisões financeiras, trabalho e organização da vida prática. Confie mais naquilo que você já construiu.
Gêmeos — 2 de Paus
De acordo com a carta “2 de Paus”, novos planos começarão a ganhar forma. Será uma boa semana para pensar no futuro, avaliar possibilidades e escolher qual caminho realmente deseja seguir. Evite permanecer parado(a) por medo de decidir.
Câncer — 4 de Paus
Alegria, encontros e boas notícias poderão marcar os próximos dias. A carta “4 de Paus” favorece família, amizades , comemorações e momentos de maior estabilidade emocional.
Leão — 6 de Paus
Conforme a carta “6 de Paus”, reconhecimento e conquistas chegarão para fortalecer sua confiança. Algo pelo qual você vem se dedicando poderá finalmente receber destaque. Aproveite a semana para mostrar seus talentos.
Virgem — O Eremita
A semana pedirá mais silêncio, reflexão e organização interna , conforme a carta “O Eremita”. Nem todas as respostas virão de fora. Reserve momentos para pensar com calma antes de tomar decisões importantes.
Libra — Rainha de Ouros
Cuidado, prosperidade e segurança estarão presentes nesta semana, segundo a carta “Rainha de Ouros”. O período irá favorecer assuntos financeiros, organização da casa e atenção às próprias necessidades. Cuide mais daquilo que faz você se sentir bem.
Escorpião — O Julgamento
Uma situação do passado poderá retornar para ser finalmente compreendida ou resolvida, revela a carta “O Julgamento”. A semana trará clareza, decisões importantes e possibilidade de recomeço em alguma área da sua vida.
Sagitário — 9 de Ouros
Segundo a carta “9 de Ouros”, independência e satisfação pessoal estarão em alta. Você poderá perceber com mais clareza o quanto já conquistou. Aproveite para valorizar seus resultados e investir mais em si.
Capricórnio — 3 de Ouros
Parcerias, trabalho em equipe e aprendizado serão importantes, mostra a carta “3 de Ouros”. A semana irá favorecer projetos profissionais e situações que exigem a união de diferentes talentos para alcançar bons resultados.
Aquário — O Louco
Um novo caminho poderá começar de maneira inesperada. A carta “O Louco” convida você a experimentar algo diferente e sair um pouco da rotina. Tenha coragem para começar, mas mantenha os pés no chão.
Peixes — 10 de Copas
De acordo com a carta “10 de Copas”, harmonia emocional e boas conexões marcarão a semana. Relacionamentos, família e amizades poderão trazer momentos especiais. Permita-se aproveitar aquilo que está funcionando bem na sua vida.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.