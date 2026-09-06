Tarot semanal: previsão para os signos de 07 a 13 de setembro de 2026

Esta semana será marcada por coragem, planejamento, reflexão e novos começos. Conforme as cartas do tarot, o período favorecerá conquistas profissionais, parcerias, organização financeira e momentos de harmonia nos relacionamentos. Para isso, contudo, será necessário refletir antes de agir, reconhecer os próprios talentos e permanecer aberto às oportunidades de renovação.