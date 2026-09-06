Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 07 a 13 de setembro de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 07:55

Será uma semana favorável para finanças, trabalho e relacionamentos (Imagem: Alfonso Soler | Shutterstock)
Será uma semana favorável para finanças, trabalho e relacionamentos Crédito: Imagem: Alfonso Soler | Shutterstock

Esta semana será marcada por coragem, planejamento, reflexão e novos começos. Conforme as cartas do tarot, o período favorecerá conquistas profissionais, parcerias, organização financeira e momentos de harmonia nos relacionamentos. Para isso, contudo, será necessário refletir antes de agir, reconhecer os próprios talentos e permanecer aberto às oportunidades de renovação. 

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — 7 de Paus

Os nativos de Áries terão força para defender aquilo que acreditam (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Os nativos de Áries terão força para defender aquilo que acreditam Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

A carta “7 de paus” pede firmeza e confiança nas suas escolhas. Você poderá enfrentar cobranças ou desafios, mas terá força para defender aquilo em que acredita. Portanto, não recue diante de pequenas dificuldades.

Touro — Rei de Ouros

A semana dos nativos de Touro será marcada por estabilidade, segurança e crescimento material (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana dos nativos de Touro será marcada por estabilidade, segurança e crescimento material Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Ouros”, estabilidade, segurança e crescimento material estarão em destaque. A semana favorecerá decisões financeiras, trabalho e organização da vida prática. Confie mais naquilo que você já construiu.

Gêmeos — 2 de Paus

Os planos dos nativos de Gêmeos poderão ganhar forma nesta semana (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Os planos dos nativos de Gêmeos poderão ganhar forma nesta semana Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

De acordo com a carta “2 de Paus”, novos planos começarão a ganhar forma. Será uma boa semana para pensar no futuro, avaliar possibilidades e escolher qual caminho realmente deseja seguir. Evite permanecer parado(a) por medo de decidir.

Câncer — 4 de Paus

A semana dos nativos de Câncer favorecerá amizades, família e comemorações (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana dos nativos de Câncer favorecerá amizades, família e comemorações Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Alegria, encontros e boas notícias poderão marcar os próximos dias. A carta “4 de Paus” favorece família, amizades , comemorações e momentos de maior estabilidade emocional.

Leão — 6 de Paus

Os projetos dos nativos de Leão finalmente poderão ser reconhecidos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Os projetos dos nativos de Leão finalmente poderão ser reconhecidos Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Conforme a carta “6 de Paus”, reconhecimento e conquistas chegarão para fortalecer sua confiança. Algo pelo qual você vem se dedicando poderá finalmente receber destaque. Aproveite a semana para mostrar seus talentos. 

Virgem — O Eremita

Será importante que os nativos de Virgem invistam na organização interna, na reflexão e no silêncio (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Será importante que os nativos de Virgem invistam na organização interna, na reflexão e no silêncio Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

A semana pedirá mais silêncio, reflexão e organização interna , conforme a carta “O Eremita”. Nem todas as respostas virão de fora. Reserve momentos para pensar com calma antes de tomar decisões importantes. 

Libra — Rainha de Ouros

Prosperidade e segurança estarão presentes na semana dos nativos de Libra (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Prosperidade e segurança estarão presentes na semana dos nativos de Libra Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Cuidado, prosperidade e segurança estarão presentes nesta semana, segundo a carta “Rainha de Ouros”. O período irá favorecer assuntos financeiros, organização da casa e atenção às próprias necessidades. Cuide mais daquilo que faz você se sentir bem.

Escorpião — O Julgamento

Haverá a possibilidade de recomeço em alguma área da vida dos nativos de Escorpião (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Haverá a possibilidade de recomeço em alguma área da vida dos nativos de Escorpião Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Uma situação do passado poderá retornar para ser finalmente compreendida ou resolvida, revela a carta “O Julgamento”. A semana trará clareza, decisões importantes e possibilidade de recomeço em alguma área da sua vida.

Sagitário — 9 de Ouros

Os nativos de Sagitário poderão perceber com mais clareza o que já conquistaram (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário poderão perceber com mais clareza o que já conquistaram Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Ouros”, independência e satisfação pessoal estarão em alta. Você poderá perceber com mais clareza o quanto já conquistou. Aproveite para valorizar seus resultados e investir mais em si.

Capricórnio — 3 de Ouros

Será um bom momento para os nativos de Capricórnio investirem nos projetos profissionais (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Será um bom momento para os nativos de Capricórnio investirem nos projetos profissionais Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Parcerias, trabalho em equipe e aprendizado serão importantes, mostra a carta “3 de Ouros”. A semana irá favorecer projetos profissionais e situações que exigem a união de diferentes talentos para alcançar bons resultados.

Aquário — O Louco

Um novo caminho poderá surgir de maneira inesperada na vida dos nativos de Aquário (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Um novo caminho poderá surgir de maneira inesperada na vida dos nativos de Aquário Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Um novo caminho poderá começar de maneira inesperada. A carta “O Louco” convida você a experimentar algo diferente e sair um pouco da rotina. Tenha coragem para começar, mas mantenha os pés no chão.

Peixes — 10 de Copas

Os nativos de Peixes poderão viver bons momentos no amor, nas amizades e no ambiente familiar (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Os nativos de Peixes poderão viver bons momentos no amor, nas amizades e no ambiente familiar Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

De acordo com a carta “10 de Copas”, harmonia emocional e boas conexões marcarão a semana. Relacionamentos, família e amizades poderão trazer momentos especiais. Permita-se aproveitar aquilo que está funcionando bem na sua vida.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede social do Fluminense, no bairro de Laranjeiras
Fluminense vai às redes protestar sobre arbitragem contra o Vasco: 'Absoluta falta de critério'
Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo
Maria Clara Pacheco vence Grand Prix de Muju no taekwondo
Imagem de destaque
Pesquisas de boca de urna apontam grande vitória da direita radical em Estado da Alemanha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados