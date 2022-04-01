Flamengo se acerta com o Athletico-PR e contrata o goleiro Santos

Goleiro Santos assinará com o Flamengo por quatro temporadas Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após uma longa negociação, o Flamengo acertou a contratação do goleiro Santos, que deixa o Athletico-PR e é aguardado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (01) para assinar com o clube contrato de quatro anos. O reforço para a posição foi pedido por Paulo Sousa em sua chegada ao Ninho do Urubu, ainda em janeiro.

A informação foi inicialmente publicada pelo portal "ge". O Flamengo pagará cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões, segundo a cotação atual) pelo goleiro de 32 anos, formado e titular do Furacão desde 2018. Santos conquistou duas Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Estaduais. Pela Seleção Brasileira, foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016.

Com o acerto, o Flamengo terá tempo para inscrever Santos na Libertadores. O prazo da Conmebol é até este sábado, 2 de abril, às 18h. O Rubro-Negro estreia na fase de grupos da Copa na próxima terça, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago. O Grupo H ainda tem Talleres (ARG) e Sporting Cristal (PER).

Nesta temporada, Hugo Souza ganhou a vaga de titular e é o principal goleiro do Flamengo. Diego Alves, nome importante nas conquistas do clube de 2019 para cá, é o reserva e tem contrato se encerrando em dezembro.