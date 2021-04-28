Flamengo, Santos, Brasileirão e Vasco: nova parceira do Botafogo, FENG tem atuação nas redes sociais

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo terá uma empresa externa para remodelar o programa e as redes sociais do sócio-torcedor, intitulado de "Sou Botafogo". O clube, como o LANCE! havia publicado anteriormente, estudava nomes e empresas para esta função desde, pelo menos, fevereiro. A FENG foi a escolhida e anunciada nesta quarta-feira.

"Inteligência, criatividade e tecnologia para transformar paixão em relacionamento - e em grandes negócios": este é a frase que está localizada no próprio site da empresa e que a FENG utiliza como slogan.

O sócio-torcedor do Botafogo não será a primeira experiência da FENG com o futebol brasileiro. Pelo contrário: a empresa tem contato com os programas de associados de Santos, Flamengo, Vasco e Juventude, além de cuidar das redes sociais do Campeonato Brasileiro e do Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

A área de atuação da FENG é tanto interna quanto externa: ao mesmo tempo que a empresa muda alguns dos planos e pacotes de sócios-torcedores dos clubes, também cuida dos perfis das mídias sociais destes. É assim com o "Sócio Rei", do Santos, "Nação Rubro-Negra", do Flamengo, e "Sócio Gigante", do Vasco.PARTICIPAÇÃO DA FENG NOS PROGRAMAS DE ST

Flamengo: a empresa está desde o começo no "Nação Rubro-Negra", participando a criação do programa, em 2013. Atualmente, o clube da Gávea possui pouco mais de 56 mil sócios. O auge foi em 2019, quando alcançou 120 mil associados.

Santos: iniciou a parceria com a FENG em 2019. O portal da empresa informa que o número cresceu em 36% até 2020, no período de um ano. É marcada por uma comunicação dos planos no Twitter do clube. Conta com pouco mais de 21 mil associados atualmente.

Vasco: a FENG assumiu o programa de sócio-torcedor do Cruz-Maltino em 2019. A empresa participou da campanha da "Black Friday" da equipe em 2020, quando a equipe alcançou a marca histórica de 150 mil associados com desconto nos planos. O Vasco conta com pouco mais de 74 mil associados até a data de publicação desta matéria.

MARCA DO BRASILEIRÃOA FENG começou a parceria com a CBF em 2019 e participou da remodelação da marca do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a empresa toma conta das redes sociais da competição no Twitter, Instagram e Facebook.

No Twitter, o Brasileirão está chegando perto dos 650 mil seguidores. É marcado principalmente por embarcar em "memes" - publicações que estão em alta entre os usuários da rede social - e pela interação. Um exemplo é a "Seleção da galera", em que os torcedores podem votar nos destaques de cada rodada do torneio por meio de enquetes.