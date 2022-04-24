  • Flamengo sai na frente, mas cede empate para o Internacional no Brasileiro Feminino
Flamengo sai na frente, mas cede empate para o Internacional no Brasileiro Feminino

Duelo foi realizado em São Leopoldo-RS e teve gols de Duda (Fla) e Millene (Inter)

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 18:53

O Flamengo ficou no empate com o Internacional por 1 a 1, pela sétima rodada do Brasileiro Feminino, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo-RS. Ainda no início, o gol do Rubro-Negro foi marcado por Duda, enquanto Millene empatou para o Colorado na reta final do primeiro tempo.
Com o resultado, o Inter passa a somar 16 pontos, na vice-liderança, enquanto o Fla acumula nove na competição.
O JOGO
A partida começou disputada. Na primeira descida, o Internacional chegou com perigo, mas Kaká fez defesa tranquila. Na sequência, após boa arrancada pela direita, Maria Alves recebeu na área mas foi desarmada antes de finalizar.
Aos 18 minutos, Leidiane recebeu a bola na entrada da área, aplicou lindo chapéu na marcadora e foi derrubada. A arbitragem assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Duda bateu no cantinho para abrir o placar para o Fla: 1 a 0. Após contra-ataque rápido, o Internacional chegou com perigo, mas Kaká mais uma vez defendeu com segurança. Na reta final da primeira etapa, a equipe gaúcha chegou ao empate com Milene: 1 a 1.
O segundo tempo começou muito movimentado, com as duas equipes buscando o gol. Aos 24 minutos, Monalisa recebeu pelo meio, ajeitou e chutou de fora da área e a bola bateu no travessão com muito capricho: quase o segundo gol do Flamengo. Na sequência, após infiltração de Duda pela equipe adversária, Kaká fez outra grande defesa.
Os gols no primeiro tempo deram números finais à partida, apesar de as duas equipes terem se empenhado pelo triunfo.
OS PRÓXIMOS JOGOS
As Meninas da Gávea voltam a campo no próximo domingo (1), para enfrentar o Esmac-PA, às 15h, no estádio Luso-Brasileiro, pela oitava rodada do Brasileiro Feminino. Já o Colorado visita o Palmeiras, líder, no sábado, às 11h, no Canindé.
