Flamengo sai na frente, Fluminense reage, e primeira partida da decisão do Carioca termina em empate

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Está tudo aberto na final do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Flamengo saiu na frente, mas o Fluminense buscou o empate na etapa final e o clássico, válido pela partida de ida da decisão, terminou em 1 a 1. Assim, o título ficará com o vencedor do segundo jogo. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Gabigol e Abel Hernández marcaram os gols do Fla-Flu 432.

+ NOTAS DO FLU: Abel Hernández leva maior nota do Tricolor na final

+ NOTAS DO FLA: Gerson volta bem, mas Bruno Henrique destoa no clássicoFlamengo e Fluminense disputam a partida decisiva do Carioca no próximo sábado, novamente no Maracanã às 21h05. Antes, porém, a dupla entra em campo pela Libertadores. O Rubro-Negro recebe a LDU (EQU), na quarta, enquanto, na terça, o Tricolor enfrenta o Junior Barranquilla (COL). As duas partidas serão no Rio de Janeiro. Confira todos detalhes da Libertadores aqui!CLÁSSICO DISPUTADO PALMO A PALMO

A Prefeitura vetou a presença de público no Fla-Flu deste sábado, o que não impediu de que a Ferj liberasse 150 convidados para cada clube envolvido, o que deu à partida, desde o início, uma "cara de final', com gritos e incentivos. Os atletas, em campo, também não aliviaram, disputando palmo a palmo. Por vezes, exageraram e a primeira etapa ficou truncada: 22 faltas e cinco cartões.DOMÍNIO E VANTAGEM RUBRO-NEGRA

Com os retornos de Gerson e Rodrigo Caio, o Flamengo não demorou a impor seu ritmo de jogo e teve o domínio da partida a partir de seu meio-campo. O camisa 8, inclusive, foi o grande destaque, construindo pela faixa central e se apresentando próximo à área rival. Foi em um desses lances que foi derrubado por Egídio. O árbitro precisou consultar o VAR, mas confirmou a penalidade.

Assim, aos 17 minutos, Gabi foi para cobrança e, com a categoria habitual, deslocou Marcos Felipe: 1 a 0 para o Flamengo, que, antes e depois, teve as melhores oportunidades da primeira etapa, com Arrascaeta e Bruno Henrique ameaçando o goleiro rival. Foram seis finalizações contra apenas uma do Flu.Com dificuldade no meio de campo, o time de Roger Machado teve dificuldades para ir ao ataque. As melhores escapadas foram com Gabriel Teixeira atacando as costas de Isla. Kayky também travou um bom duelo com Filipe Luís, mas o experiente lateral-esquerdo soube neutralizar o jovem atacante do Tricolor. Em bola parada, Kayky teve a grande chance antes do intervalo, mas finalizou mal.ROGER MUDA TODO ATAQUE; CENI RESPONDE

Apagado, Nenê foi substituído por Roger Machado no intervalo. Cazares entrou, mas não conseguiu repetir o impacto que teve em partidas recentes do Fluminense. O Flamengo foi menos incisivo, mas manteve o controle do jogo. Logo depois de Rogério Ceni acionar João Gomes e Matheuzinho, o treinador tricolor fez mais três mudanças, alterando todo o sistema ofensivo da equipe.

Entraram Caio Paulista, Luiz Henrique e Abel Hernández. No Fla, entraram Pedro e Vitinho. Com dois times ofensivos, as chances até demoraram, mas apareceram com mais frequência a partir dos 30 minutos da segunda etapa.O EMPATE TRICOLOR COM ABEL​ Após escanteio, Egídio ficou com a bola na entrada da área e cruzou. A defesa do Flamengo, que saía da zaga, viu Luccas Claro escorar para o centroavante Abel Hernández, que, já quase em cima da linha, deixou tudo igual no Maraca. O árbitro de vídeo confirmou a posição legal de todos envolvidos na jogada.

Aproveitando erro de Filipe Luís e o vacilo geral da defesa, Luiz Henrique teve a chance de virar o clássico na sequência, mas, cara a cara com Gabriel Batista, chutou para fora. Um minuto depois, foi a vez de Vitinho receber na entrada da área e finalizar forte, com a bola saindo rente à trave de Marcos Felipe. Com o 1 a 1 persistindo até o fim, as demais emoções ficaram para o próximo sábado.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 1X1 FLAMENGO

Data/Hora: 15/05/2021, às 21h05Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia​Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga

GOLS: Gabriel Barbosa (0-1, 17'/1ºT) e Abel Hernández (1-1, 31'/2ºT)

Cartão amarelo: Yago Felipe, Gabriel Teixeira, Fred, Calegari e Luiz Henrique (FLU); Gabriel Barbosa, Isla e Rodrigo Caio (FLA)Cartão vermelho: Não houve.FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê (Cazares, Intervalo); Gabriel Teixeira (Caio Paulista, 21'/2ºT), Kayky (Luiz Henrique, 21'/2ºT) e Fred (Abel Hernández, 21'/2ºT).FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)