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futebol

Flamengo: Rodrigo Caio volta a ser ausência em lista de relacionados; entenda

Zagueiro foi relacionado para o último jogo do Rubro-Negro (contra o Altos-PI), porém segue sem condições físicas de jogar...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2022 às 17:15
Nas redes sociais, uma parte da torcida do Flamengo se surpreendeu com a ausência de Rodrigo Caio assim que o clube divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Talleres-ARG, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. Mas o zagueiro ainda não se encontra 100% apto a entrar em campo.A surpresa se deu muito por Rodrigo Caio ter sido relacionado para a partida contra o Altos-PI, no último domingo, na estreia do time na Copa do Brasil. O camisa 3, contudo, só foi a Teresina para dar início ao processo de reintegração, a pedido de Paulo Sousa, a fim de ambientá-lo novamente em um clima de jogo.
> Libertadores: a lista de relacionados do Flamengo
Ainda sem jogar em 2022, Rodrigo Caio está fase final de recuperação da lesão e cirurgia no joelho direito. Ele seguirá no Rio para realizar treinos físicos específicos no Ninho do Urubu.
Convivendo com lesões e problemas físicos nas últimas temporadas, Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no joelho direito em 7 de dezembro. Em 2 de janeiro, o zagueiro foi internado em um hospital por conta de uma infecção no local dos pontos da cirurgia, recebendo alta no dia 15 de janeiro. Desde então, vem recuperando-se no Ninho do Urubu junto ao DM do Fla.
> Fla 100%! Veja a tabela da Libertadores
Rodrigo Caio já tem trabalhado com os demais atletas no CT, fazendo atividades específicas complementares. Nas redes sociais, tem compartilhado a recuperação e o desejo de voltar a disputar um jogo. A última vez que esteve em campo foi no dia 3 de dezembro de 2021, e, por ora, não tem prazo para jogar novamente.
Crédito: RodrigoCaioficounobancoduranteAltosxFlamengo,pelaCopadoBrasil(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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