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Flamengo revive rivalidade recente com o Palmeiras em duelo 'divisor de águas' no Brasileirão

Assim como nos últimos anos, clubes se enfrentam em confronto direto na parte de cima da tabela. Partida no Mané Garrincha pode definir rumo do Rubro-Negro na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 06:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: Cesar Greco
O cenário não é inédito. Na briga na parte de cima da tabela, o Flamengo encara o Palmeiras em confronto direto e que pode definir o rumo do clube na temporada. Visto com frequência nos últimos anos, esta situação se repetirá nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando as equipes se enfrentam no Mané Garrincha. A partida vale pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoCom o triunfo sobre o Goiás na última segunda-feira, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias após três tropeços e se manteve vivo na luta pelo título. Com os resultados desta quarta-feira, a equipe ocupa atualmente a quarta posição, com 52 pontos - sete a menos que o líder Internacional - e dois jogos a menos.
+ Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites
Na quinta colocação com 51 pontos, o Palmeiras chega embalado após golear o Corinthians por 4 a 0 na última rodada. Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube paulista ainda sonha com a Tríplice Coroa e representa um desafio para o Flamengo: o de vencer um adversário direto pela primeira vez no Brasileirão. Até o momento, contra times do G-6, o Rubro Negro tem apenas 16,67% de aproveitamento. Confira mais detalhes aqui.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
DO CÉU AO INFERNO: O QUE ESTÁ EM JOGO PARA O FLA
Dada as circunstâncias, a partida desta quinta-feira pode ser considerada um "divisor de águas" para o Flamengo na competição. Em caso de vitória, a equipe de Rogério Ceni ganha moral e se mantém viva na disputa do título. Por outro lado, um empate ou uma derrota fariam o Rubro-Negro estacionar na tabela e praticamente dar adeus ao sonho do bicampeonato. Confira os cenários:
VITÓRIA - No melhor dos casos, a equipe de Rogério Ceni ultrapassa o Atlético-MG, assume a terceira posição e fica a quatro pontos do Inter - com um jogo a menos. Além disso, abre quatro pontos de vantagem sobre um rival direto e eleva a moral do grupo para a reta final da competição.
EMPATE - Na tabela não mudaria muito: o Flamengo seguiria na quarta posição, com um ponto a mais que o Palmeiras e um a menos que o Atlético-MG. O problema seria a traiçoeira distância de seis pontos para o Inter e o abalo na confiança, afinal seria mais um tropeço contra um adversário direto.
DERROTA - Por fim, há o risco do pior acontecer. Em caso de revés em Brasília, o Flamengo é ultrapassado pelo próprio Palmeiras, cai para a quinta posição e fica a sete pontos do líder. Neste cenário, Rogério Ceni voltaria a balançar no cargo e é possível imaginar o Rubro-Negro mudando de objetivo na reta final: ao invés do título, a meta passaria a ser uma vaga direta na Libertadores 2021.MAIS UMA 'DECISÃO' NO HISTÓRICO DA RIVALIDADE
Clubes mais poderosos financeiramente do país, Flamengo e Palmeiras iniciaram uma crescente rivalidade no futebol brasileiro nos últimos anos. Desde 2016, as equipes passaram a brigar frequentemente na parte de cima da tabela do Brasileirão e acumulam duelos decisivos em confrontos diretos. O LANCE! relembra alguns deles abaixo.
2018 - Flamengo 1 x 1 Palmeiras (31ª rodada)O duelo do segundo turno era entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo, separados por quatro pontos na tabela. Em um Maracanã lotado, o Rubro-Negro tinha a oportunidade de diminuir a diferença para apenas um ponto e acirrar a disputa, mas não teve sucesso. Dudu abriu o placar, Marlos Moreno empatou, e Lucas Paquetá desperdiçou a chance da virada. O empate manteve a distância entre as equipes e foi importante para o título alviverde.
2019 - Flamengo 3 x 0 Palmeiras (17ª rodada)Já na temporada passada, a história foi diferente. Ainda no primeiro turno, o líder Flamengo recebeu o terceiro colocado Palmeiras no Maracanã, com três pontos de vantagem e um jogo a mais em relação ao clube paulista. Em grande fase, a equipe comandada por Jorge Jesus teve ótima atuação coletiva e abriu boa distância para o rival na luta pelo título brasileiro.* estagiário sob a supervisão de Aigor Ojêda

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