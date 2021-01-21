Flamengo revive rivalidade recente com o Palmeiras em duelo 'divisor de águas' no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco

O cenário não é inédito. Na briga na parte de cima da tabela, o Flamengo encara o Palmeiras em confronto direto e que pode definir o rumo do clube na temporada. Visto com frequência nos últimos anos, esta situação se repetirá nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando as equipes se enfrentam no Mané Garrincha. A partida vale pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoCom o triunfo sobre o Goiás na última segunda-feira, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias após três tropeços e se manteve vivo na luta pelo título. Com os resultados desta quarta-feira, a equipe ocupa atualmente a quarta posição, com 52 pontos - sete a menos que o líder Internacional - e dois jogos a menos.

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Na quinta colocação com 51 pontos, o Palmeiras chega embalado após golear o Corinthians por 4 a 0 na última rodada. Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube paulista ainda sonha com a Tríplice Coroa e representa um desafio para o Flamengo: o de vencer um adversário direto pela primeira vez no Brasileirão. Até o momento, contra times do G-6, o Rubro Negro tem apenas 16,67% de aproveitamento. Confira mais detalhes aqui.

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Dada as circunstâncias, a partida desta quinta-feira pode ser considerada um "divisor de águas" para o Flamengo na competição. Em caso de vitória, a equipe de Rogério Ceni ganha moral e se mantém viva na disputa do título. Por outro lado, um empate ou uma derrota fariam o Rubro-Negro estacionar na tabela e praticamente dar adeus ao sonho do bicampeonato. Confira os cenários:

VITÓRIA - No melhor dos casos, a equipe de Rogério Ceni ultrapassa o Atlético-MG, assume a terceira posição e fica a quatro pontos do Inter - com um jogo a menos. Além disso, abre quatro pontos de vantagem sobre um rival direto e eleva a moral do grupo para a reta final da competição.

EMPATE - Na tabela não mudaria muito: o Flamengo seguiria na quarta posição, com um ponto a mais que o Palmeiras e um a menos que o Atlético-MG. O problema seria a traiçoeira distância de seis pontos para o Inter e o abalo na confiança, afinal seria mais um tropeço contra um adversário direto.

DERROTA - Por fim, há o risco do pior acontecer. Em caso de revés em Brasília, o Flamengo é ultrapassado pelo próprio Palmeiras, cai para a quinta posição e fica a sete pontos do líder. Neste cenário, Rogério Ceni voltaria a balançar no cargo e é possível imaginar o Rubro-Negro mudando de objetivo na reta final: ao invés do título, a meta passaria a ser uma vaga direta na Libertadores 2021.MAIS UMA 'DECISÃO' NO HISTÓRICO DA RIVALIDADE

Clubes mais poderosos financeiramente do país, Flamengo e Palmeiras iniciaram uma crescente rivalidade no futebol brasileiro nos últimos anos. Desde 2016, as equipes passaram a brigar frequentemente na parte de cima da tabela do Brasileirão e acumulam duelos decisivos em confrontos diretos. O LANCE! relembra alguns deles abaixo.

2018 - Flamengo 1 x 1 Palmeiras (31ª rodada)O duelo do segundo turno era entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo, separados por quatro pontos na tabela. Em um Maracanã lotado, o Rubro-Negro tinha a oportunidade de diminuir a diferença para apenas um ponto e acirrar a disputa, mas não teve sucesso. Dudu abriu o placar, Marlos Moreno empatou, e Lucas Paquetá desperdiçou a chance da virada. O empate manteve a distância entre as equipes e foi importante para o título alviverde.