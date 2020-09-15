Flamengo resiste pela permanência de estrelas do elenco e recusa ofertas

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em dezembro de 2019, dias após a conquista da Libertadores e do Brasileirão, Marcos Braz alertava: "para tirar jogador do Flamengo o cheque tem que ser alto. Se não, não tira." Na época, o departamento de futebol já trabalhava na formação do elenco para a atual temporada e, por mais que a pandemia do Covid-19 tenha alterado o cenário, a direção vem cumprindo com o que o VP de futebol falou. O clube tem resistido às investidas de clubes estrangeiros pelas estrelas do time. Nos últimos dias, nova proposta por Arrascaeta foi recusada.O novo "não" do Flamengo ao Al Nassr, da Arábia Saudita, foi inicialmente publicado pelo site "Goal". Procurada pela reportagem do L!, a direção do Flamengo não confirma os valores oferecidos pelo camisa 14. Contudo, a proposta não agradou a cúpula de futebol, que sequer abriu negociação.

Everton Ribeiro, outra estrela do elenco e capitão do time, é outro atleta cobiçado no "mundo árabe". No início do mês, a diretoria confirmou que recusou duas propostas pelo camisa 7 de clubes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Em dezembro, o meia renovou até o fim de 2023.

Já os nomes de Gerson e Bruno Henrique, por exemplo, são constantemente ligados ao Benfica pela imprensa de Portugal, mas, até o momento, o atual clube de Jorge Jesus não fez qualquer oferta ao Flamengo pelos dois atletas.