Flamengo repete roteiro 'pré-Libertadores' e não depende mais de si no Campeonato Brasileiro

A atuação ruim diante do Grêmio, no Maracanã, pôs fim a uma série de nove jogos de invencibilidade do Flamengo - que, além de perder, não jogou bem. É um roteiro similar ao vivido pelo clube há poucas semanas, quando, antes de enfrentar o Olímpia nas quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro foi goleado pelo Internacional no Maracanã. Agora, resta ao Renato e jogadores darem a mesma resposta diante do Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira.Na sequência da derrota por 4 a 0 para o Colorado, o Flamengo fez 4 a 1 no Olímpia, em Assunção. Uma atuação enérgica após uma considerada apática por alguns - não por Renato Gaúcho - é o que o time da Gávea precisa para quarta. Ainda mais por se tratar de uma partida que terá torcida no Maracanã.Questionado se a proximidade com as partidas da Libertadores poderiam tirar o foco da equipe no Brasileirão - caso das derrotas para a dupla Gre-Nal - o técnico garantiu que não e que, na preleção, já havia antecipado aos jogadores que não se preocupassem com o jogo seguinte. O resultado, contudo, não veio. - Falei para ninguém se preocupar com o jogo de quarta. Hoje também era importante. Falei para eles: "vocês são culpados". Temos uma decisão a cada três dias. O Flamengo está aí, brigando por três competições e o desgaste é muito grande. Por isso temos que rodar o grupo, temos vários atletas desgastados. É importante. Faz parte. Eu já estou acostumado com isso e muito satisfeito com o meu grupo. Perdemos dois jogos de 17. Não somos imbatíveis.