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Flamengo repete roteiro 'pré-Libertadores' e não depende mais de si no Campeonato Brasileiro

Na partida que antecede a semifinal da Libertadores, time de Renato Gaúcho repete atuação ruim que teve contra o Inter, justamente antes dos confrontos com o Olímpia...
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Publicado em 

20 set 2021 às 08:00

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 08:00

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A atuação ruim diante do Grêmio, no Maracanã, pôs fim a uma série de nove jogos de invencibilidade do Flamengo - que, além de perder, não jogou bem. É um roteiro similar ao vivido pelo clube há poucas semanas, quando, antes de enfrentar o Olímpia nas quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro foi goleado pelo Internacional no Maracanã. Agora, resta ao Renato e jogadores darem a mesma resposta diante do Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira.Na sequência da derrota por 4 a 0 para o Colorado, o Flamengo fez 4 a 1 no Olímpia, em Assunção. Uma atuação enérgica após uma considerada apática por alguns - não por Renato Gaúcho - é o que o time da Gávea precisa para quarta. Ainda mais por se tratar de uma partida que terá torcida no Maracanã.Questionado se a proximidade com as partidas da Libertadores poderiam tirar o foco da equipe no Brasileirão - caso das derrotas para a dupla Gre-Nal - o técnico garantiu que não e que, na preleção, já havia antecipado aos jogadores que não se preocupassem com o jogo seguinte. O resultado, contudo, não veio. - Falei para ninguém se preocupar com o jogo de quarta. Hoje também era importante. Falei para eles: "vocês são culpados". Temos uma decisão a cada três dias. O Flamengo está aí, brigando por três competições e o desgaste é muito grande. Por isso temos que rodar o grupo, temos vários atletas desgastados. É importante. Faz parte. Eu já estou acostumado com isso e muito satisfeito com o meu grupo. Perdemos dois jogos de 17. Não somos imbatíveis.
A repercussão da derrota foi grande, em especial pelo desempenho e pelas substituições feitas pelo técnico- as quais não surtiram efeito. Renato até se mostrou irritado com os questionamentos, lembrando que o Flamengo não é imbatível e lembrando o histórico da equipe sob seu comando até o momento.Este time do Flamengo, que enfileira títulos há três temporadas, tem tudo para dar a resposta esperada na quarta-feira. Por outro lado, também é um fato que, a partir da derrota para o Grêmio, o time de Renato Gaúcho não depende mais de si para conquistar o Brasileirão. O Atlético-MG, tem nove pontos e duas rodadas a mais, e precisa tropeçar para que o título vá de novo para a Gávea.

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