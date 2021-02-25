Flamengo renova contrato de Thiago Maia até junho de 2022

O Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato de Thiago Maia. O volante, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, assinou contrato até junho de 2022, com opção de compra no mês de janeiro do mesmo ano. Ele pertence ao Lille, da França.

+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE A RODADAThiago Maia, de 23 anos, chegou ao Flamengo no início de 2020 por empréstimo. Mesmo fora de ação, o jogador acompanha a delegação rubro-negra em São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em processo de recuperação, Maia tem feito fisioterapia e sessões de reforço muscular. Há duas semanas, o volante teve contato inicial com bola, mas ainda não há uma data para o retorno a campo.