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Flamengo renova contrato de Thiago Maia até junho de 2022

Em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, volante acompanha a delegação rubro-negra para o duelo decisivo em São Paulo e assina novo contrato com o clube...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 13:30
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato de Thiago Maia. O volante, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, assinou contrato até junho de 2022, com opção de compra no mês de janeiro do mesmo ano. Ele pertence ao Lille, da França.
+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE A RODADAThiago Maia, de 23 anos, chegou ao Flamengo no início de 2020 por empréstimo. Mesmo fora de ação, o jogador acompanha a delegação rubro-negra em São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em processo de recuperação, Maia tem feito fisioterapia e sessões de reforço muscular. Há duas semanas, o volante teve contato inicial com bola, mas ainda não há uma data para o retorno a campo.
O confronto decisivo entre São Paulo e Flamengo, às 21h30 desta quinta-feira, tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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