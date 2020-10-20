Flamengo renova contrato de Daniel Cabral, campeão mundial pela Seleção sub-17

O Flamengo tem aproveitado o mês de outubro para renovar contrato de jovens promissores de suas divisões de base. Desta vez, mais precisamente na tarde desta terça-feira, foi a vez de Daniel Cabral estender o vínculo com o clube, agora válido até outubro de 2025 - o anterior expirava em maio de 2021.
Ao 18 anos, o volante é tido como joia, e não só no Ninho do Urubu. Daniel foi titular ao longo da campanha vitoriosa da Seleção Brasileira sub-17 no Mundial da categoria no ano passado - o zagueiro Gabriel Noga e o meia-atacante Lázaro foram outros representantes do Rubro-Negro no título.