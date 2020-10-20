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futebol

Flamengo renova contrato de Daniel Cabral, campeão mundial pela Seleção sub-17

Volante, hoje aos 18 anos, comemorou o feito: 'Que seja o início de uma nova caminhada e de muitas conquistas junto com o Flamengo e com a Nação'...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 14:57

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:57

Crédito: Divulgação
O Flamengo tem aproveitado o mês de outubro para renovar contrato de jovens promissores de suas divisões de base. Desta vez, mais precisamente na tarde desta terça-feira, foi a vez de Daniel Cabral estender o vínculo com o clube, agora válido até outubro de 2025 - o anterior expirava em maio de 2021.
Ao 18 anos, o volante é tido como joia, e não só no Ninho do Urubu. Daniel foi titular ao longo da campanha vitoriosa da Seleção Brasileira sub-17 no Mundial da categoria no ano passado - o zagueiro Gabriel Noga e o meia-atacante Lázaro foram outros representantes do Rubro-Negro no título.

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