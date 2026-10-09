Horóscopo semanal: previsões para os signos de 12 a 18 de outubro de 2026

Ademais, Marte em Leão estará em oposição a Plutão e em quadratura com Vênus, sinalizando a necessidade de afirmação e reconhecimento. Esse cenário, por sua vez, poderá aumentar a irritação e a dificuldade em aceitar mudanças ou contrariedades. As configurações astrológicas também apontam para uma tensão entre os desejos pessoais e as demandas dos relacionamentos, o que tenderá a gerar cobranças e conflitos.