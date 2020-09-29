Flamengo renova com volante da Colômbia; contrato vai até 2021

Os últimos dias de Richard Rios foram de ótimas notícias. Além de ser acionado e entrar em campo pelo time principal do Flamengo no Campeonato Brasileiro, em partida contra o Palmeiras em São Paulo, o jovem volante acertou a renovação de seu contrato com o clube. Agora, o vínculo do colombiano de 20 anos - que chegou ao Ninho no ano passado - é válido até dezembro de 2021.

- Estou muito feliz em renovar o contrato com o Flamengo. Espero dar muitas alegrias para a Nação - afirmou Richard Rios ao site oficial do Rubro-Negro.Richard chegou ao Flamengo em 2019 após chamar a atenção pela seleção de futsal da Colômbia. O jovem teve rápida adaptação ao campo e, no início desta temporada, participou da conquista do Campeonato Carioca de 2020. Pelo Sub-20, já foi campeão do Estadual, do Brasileiro, do OPG e da Supercopa em 2019.