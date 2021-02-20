Flamengo relaciona Willian Arão para 'decisão' contra o Inter; confira a lista

Após o treino da manhã deste sábado, o Flamengo anunciou os relacionados para o confronto decisivo contra o Internacional, domingo, no Maracanã. Wiilian Arão, que sofreu uma fratura no dedo do pé direito em acidente no Ninho do Urubu, foi relacionado e só terá presença confirmada poucas horas antes do jogo.
+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosO camisa 5 teve a fratura constada na última quinta-feira, passou a noite no hospital e recebeu alta na manhã de sexta-feira. Ele iniciou o repouso em casa sob observação do departamento médico do Flamengo. O clube não descarta a presença dele amanhã por estratégia e porque depende da diminuição das dores nas próximas horas. A chance de participação, no entanto, é remota.
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Flamengo e Inter se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 37ª rodada e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. Líder do Brasileirão, o Colorado conquista o título em caso de vitória. Empate ou vitória do Rubro-Negro deixam a decisão para a última rodada.