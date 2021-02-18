Flamengo reforça categorias de base com promessas da Chapecoense e do América-MG

Crédito: Eduardo Jaeger (à esquerda e Samuel (à direita) são novidades no Flamengo (Fotos: Divulgação)

De olho na próxima temporada, o Flamengo acertou duas contratações para as categorias de base. Tratam-se do lateral-direito Samuel, de 17 anos, que chega do América-MG, e do goleiro Eduardo Jaeger, de 18 anos, vindo da Chapecoense. Ambos chegam por empréstimo com opção de compra em definitivo ao fim do período.

+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!Nascido em 2004, Samuel completou 17 anos recentemente e chega para reforçar a equipe Sub-17 do Rubro-Negro. O jovem lateral-direito ficará cedido ao Flamengo até o fim de 2022 e também poderá ter chances no time Sub-20. O acordo com o América-MG tem uma cláusula de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta ao fim do empréstimo.

O goleiro Eduardo Jaeger, por sua vez, completou 18 anos no último mês e irá integrar a categoria Sub-20 do Flamengo. O período de empréstimo será de um ano e seis meses, e o Rubro-Negro também terá a opção de compra junto à Chapecoense, dona dos direitos do atleta.

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