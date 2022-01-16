Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo recusa proposta de clube mexicano por Léo Pereira

Zagueiro, prestes a completar 26 anos, está nos planos de Paulo Sousa para 2022 e já está ciente de que o clube não aceitou uma oferta do Cruz Azul, do México...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 15:01

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 15:01

Conforme externa através dos dirigentes do departamento de futebol, o Flamengo sempre está aberto para ouvir propostas por qualquer jogador. Mas isso não quer dizer que há "guarda baixa" em relação às ofertas. Por exemplo, uma recente do Cruz Azul, do México, por Léo Pereira foi rejeitada pela diretoria, que não pretende negociar o zagueiro pelos valores envolvidos. As poucas peças para o setor pesaram para o Flamengo nem sequer enviar uma contraproposta e rejeitar de prontidão. Segundo o LANCE! ouviu de uma fonte do estafe do defensor, "o Flamengo não quer negociar zagueiro no momento, só se a oferta for considerável irrecusável". A informação inicial sobre a proposta foi dada pelo jornal “O Dia”.
Além de Léo Pereira, o Flamengo conta com Rodrigo Caio (que ainda não tem data para treinar sem restrições após alta hospitalar), David Luiz e Gustavo Henrique.
Noga, do time sub-20 e atualmente no grupo que iniciará o Carioca, deve ganhar mais espaço nos profissionais, sobretudo depois que Bruno Viana findou o seu período de empréstimo e deixou o Fla.
> Confira a tabela do Cariocão
Prestes a completar 26 anos (no dia 31 deste mês), Léo Pereira tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Foi comprado junto ao Athletico-PR por 34 milhões (segundo o balanço) e já soma 69 jogos pelo clube carioca, onde está desde 2020 e já conquistou os seguintes títulos: um Brasileiro, dois Estaduais, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
Em tempo: o Flamengo está com o radar ligado e em conversas com Paulo Sousa para contratar um zagueiro ainda no início desta temporada.
Crédito: LéoPereiranãosairádoFlamengoparaofutebolmexicano(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados