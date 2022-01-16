Flamengo recusa proposta de clube mexicano por Léo Pereira

Conforme externa através dos dirigentes do departamento de futebol, o Flamengo sempre está aberto para ouvir propostas por qualquer jogador. Mas isso não quer dizer que há "guarda baixa" em relação às ofertas. Por exemplo, uma recente do Cruz Azul, do México, por Léo Pereira foi rejeitada pela diretoria, que não pretende negociar o zagueiro pelos valores envolvidos. As poucas peças para o setor pesaram para o Flamengo nem sequer enviar uma contraproposta e rejeitar de prontidão. Segundo o LANCE! ouviu de uma fonte do estafe do defensor, "o Flamengo não quer negociar zagueiro no momento, só se a oferta for considerável irrecusável". A informação inicial sobre a proposta foi dada pelo jornal “O Dia”.

Além de Léo Pereira, o Flamengo conta com Rodrigo Caio (que ainda não tem data para treinar sem restrições após alta hospitalar), David Luiz e Gustavo Henrique.

Noga, do time sub-20 e atualmente no grupo que iniciará o Carioca, deve ganhar mais espaço nos profissionais, sobretudo depois que Bruno Viana findou o seu período de empréstimo e deixou o Fla.

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Prestes a completar 26 anos (no dia 31 deste mês), Léo Pereira tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Foi comprado junto ao Athletico-PR por 34 milhões (segundo o balanço) e já soma 69 jogos pelo clube carioca, onde está desde 2020 e já conquistou os seguintes títulos: um Brasileiro, dois Estaduais, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Em tempo: o Flamengo está com o radar ligado e em conversas com Paulo Sousa para contratar um zagueiro ainda no início desta temporada.