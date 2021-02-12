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Flamengo receberá R$ 1 milhão caso Inter escale Rodinei em duelo decisivo do Brasileirão; entenda

Cláusula no contrato de empréstimo obriga Colorado a pagar multa se escalar lateral-direito contra o Rubro-Negro na 37ª rodada da competição...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 14:54

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:54

Crédito: Ricardo Duarte
Concorrente direto do Flamengo na briga pelo título do Brasileirão, o Inter tem um dilema para tratar na próxima semana. Em função de uma cláusula no contrato de empréstimo de Rodinei, o clube gaúcho terá que pagar uma multa de R$ 1 milhão ao Flamengo caso queira escalá-lo o lateral-direito no confronto decisivo entre as equipes, pela 37ª rodada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoRodinei está emprestado pelo Flamengo ao Inter até maio de 2021, quando terminará os campeonatos estaduais. No primeiro turno do Brasileirão, ainda com Coudet no comando, o lateral-direito não disputou o empate em 2 a 2, no Beira-Rio. No entanto, com a chegada de Abel Braga, o atleta ganhou espaço e é o titular da posição.
Com foco na partida contra o Vasco, pela 36ª rodada, a diretoria do Inter não se manifestou sobre o caso. Durante a próxima semana, o clube gaúcho irá analisar a situação para decidir se pagará a multa.
+ Fla na cola do Inter: confira a tabela completa do Brasileirão
A três rodadas do fim do Brasileirão, o Flamengo é o atual vice-líder, com um ponto a menos que o Internacional. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no Maracanã, e o Colorado encara o Vasco, em São Januário. No fim de semana seguinte, será a vez dos líderes duelarem em jogo decisivo no Maracanã.

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