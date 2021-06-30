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futebol

Flamengo recebe proposta do Atlético de Madrid por Rodrigo Muniz

Com nove gols na atual temporada, o centroavante é destaque no Flamengo em 2021...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 20:00
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
A imprensa espanhola já noticiou a possibilidade de Rodrigo Muniz acertar com o Atlético de Madrid. Com a proposta oficial em mãos, o Flamengo, agora, avalia a transferência do atacante, vice-artilheiro do clube em 2021, com 15 gols, que desperta interesse de outros times do exterior, incluindo o Genk, da Bélgica. A informação da formalização da oferta foi publicada pelo "Extra".A oferta do Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, é similar a do Genk, cujo valor total poderia alcançar 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões, caso o atleta atingisse determinadas metas estipuladas em contrato.Autor de nove gols na temporada de 2021, Rodrigo Muniz está à disposição de Rogério Ceni para o jogo do Flamengo nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, às 20h contra o Cuiabá. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!
Vindo de uma derrota para o Juventude, em Caxias do Sul, o Rubro-Negro tenta se reabilitar e conquistar a primeira vitória como visitante neste Brasileirão.
> Confira os resultados e a classificação completa do Campeonato Brasileiro!

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