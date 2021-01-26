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futebol

Flamengo recebe oferta e encaminha venda de Yuri César a clube árabe; Fortaleza já liberou o atacante

Atacante está emprestado ao Fortaleza, que receberá percentual da transferência...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 17:06
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Atacante formado nas divisões de base do Flamengo, Yuri César está próximo de reforçar o Shabah Al Ahli, dos Emirados Árabes. O clube da Gávea recebeu proposta pelo atleta e o acordo está encaminhado. O valor da oferta, segundo o jornal "O Dia", é de seis milhões de dólares, cerca de R$ 32,3 milhões na cotação atual. Segundo apurou o LANCE!, o Fortaleza - clube ao qual o jogador está emprestado até fevereiro - tem direito a receber 10% deste montante.
Emprestado ao Fortaleza desde março de 2020, Yuri César disputou 39 partidas nesta temporada, marcando cinco gols pelo Leão. Aos 20 anos, o atleta é visto como um dos promissores talentos formados no Ninho do Urubu e, ao fim do Brasileirão, retornaria ao Rio de Janeiro para integrar o elenco do Flamengo.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!A janela de transferências para os clubes dos Emirados Árabes fecha no dia 1º de fevereiro, na próxima segunda-feira. Ou seja, a transferência tem um prazo curto para ser finalizada. Ciente da negociação entre o Flamengo e o Shabah Al Ahli, o Fortaleza já liberou o atacante, que não atuará na reta final do Brasileiro.
Yuri César renovou seu contrato com o Flamengo até 2025 em dezembro de 2020. A multa rescisória estipulada em contrato é de 70 milhões de euros.

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