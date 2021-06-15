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futebol

Flamengo recebe oferta de clube japonês por Piris da Motta

Volante paraguaio pode ter o Yokohama FC, do Japão, como próximo destino. Em 2020, esteve emprestado ao futebol turco e se destacou...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 12:08

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 12:08

Crédito: Staff Images/Flamengo
O Flamengo pode não ver Piris da Motta fazer a sua reestreia. Isso porque, o Yokohama FC, do Japão, apresentou uma proposta pelo volante de 26 anos e aguarda um desfecho positivo com bons olhos, já que o Rubro-Negro sinalizou que ficou satisfeito com os valores oferecidos e a condição de manter um percentual dos direitos econômicos do jogador. A informação inicial é do jornal "O Dia". Atualmente, Piris, regularizado no BID e liberado para voltar a atuar no Fla, está a serviço da seleção paraguaia na Copa América - inclusive foi titular na vitória sobre a Bolívia na última segunda-feira.
Com vínculo com o Flamengo até dezembro de 2022, Piris da Motta se destacou no Gençlerbirligi, apesar da queda do clube, que o tinha emprestado desde 2020 e optou por não exercer o direito de compra - na casa dos 3,5 milhões de euros. Ele fez 36 partidas e marcou seis gols na Liga da Turquia.
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O Flamengo, agora, terá a oportunidade de ver parte da quantia gasta com Piris da Motta retornar aos cofres. Em 2018, o clube investiu, ao todo, R$ 25,87 milhões para contratar o paraguaio junto ao San Lorenzo-ARG.

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