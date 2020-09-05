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Flamengo recebe o Fortaleza para vencer a primeira no Maracanã e encostar no topo da tabela

Hora de mudar: time de Domènec Torrent, que traz na bagagem seis pontos conquistados fora de casa, tem o pior aproveitamento como mandante. Jogo será às 17h deste sábado...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 05:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 05:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
De volta ao Rio após seis pontos nos dois últimos jogos fora de casa, o Flamengo recebe o Fortaleza às 17h deste sábado, no Maracanã, com a missão de seguir o embalo e ratificar a evolução com aquela que seria a primeira vitória diante de seus domínios no Campeonato Brasileiro. O duelo abrirá a oitava rodada da competição e será transmitido no Tempo Real do LANCE!.
Até agora, o Flamengo carrega o fardo de ter o pior aproveitamento da Série A atuando em casa (22,2%) - justamente o principal trunfo em 2019, quando terminou a campanha do título com invencibilidade. São dois empates (com Grêmio e Botafogo) e uma derrota (para o Atlético-MG, na estreia).
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Um provável escalação, no 4-3-3 (esquema preferido de Torrent e utilizado no acachapante triunfo da última quarta-feira), é a seguinte: Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Gerson) e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Pedro Rocha e Gabigol.

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