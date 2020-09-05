Flamengo recebe o Fortaleza para vencer a primeira no Maracanã e encostar no topo da tabela

De volta ao Rio após seis pontos nos dois últimos jogos fora de casa, o Flamengo recebe o Fortaleza às 17h deste sábado, no Maracanã, com a missão de seguir o embalo e ratificar a evolução com aquela que seria a primeira vitória diante de seus domínios no Campeonato Brasileiro. O duelo abrirá a oitava rodada da competição e será transmitido no Tempo Real do LANCE!.