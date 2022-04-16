Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo reavaliará carências do elenco antes de voltar ao mercado

Com a janela de transferências fechada até 18 de junho, diretoria tem tempo para, junto da comissão técnica do Flamengo, as necessidades de reforços para o elenco profissional...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 06:00
Com a janela de transferências fechada até 18 de julho, o Flamengo tem tempo para reavaliar as necessidades do elenco e, mais à frente, buscar os jogadores necessários. Na primeira janela, a diretoria contratou cinco jogadores, atendeu a pedidos de Paulo Sousa, mas não todos. Os "reforços" que o técnico Paulo Sousa está prestes a ganhar, recuperados de lesões, serão um dos elementos levados em consideração na análise do departamento de futebol rubro-negro.Flamengo chega a 26 contratações na gestão do presidente Rodolfo LandimCom 17 saídas - relembre os nomes aqui - e as contratações de Fabrício Bruno, Pablo, Marinho, Ayrton Lucas e Santos, o saldo da primeira janela é avaliado como positivo no clube, que gastou cerca de R$ 56 milhões com esses atletas, embora não tenha ocorrido a contratação de um volante, como o técnico Paulo Sousa havia solicitado ainda antes de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu.Entre os reforços, Pablo e Ayrton Lucas ainda não estrearam pelo clube. Além deles, a reabilitação de Rodrigo Caio, que também não atuou neste ano, e as recuperações de outros jogadores, especialmente do setor defensivo, geram a expectativa para Paulo Sousa trabalhar com mais opções e desenvolver o time. Com estes atletas à disposição, o técnico e a direção farão nova avaliação das carências e, a partir disso, buscar novas alternativas no mercado, se necessário.
Crédito: PauloSousa,MarcosBrazeBrunoSpindelcomandamofuteboldoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados