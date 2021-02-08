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Flamengo realiza missa na Gávea em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

De manhã, culto em São João de Meriti apresentou projeto social, que leva o nome de dois dos garotos mortos no incêndio, Christian e Samuel...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 19:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Esta segunda-feira foi dia de luto no Flamengo e foi marcada por homenagens aos dez meninos que morreram no incêndio no Ninho do Urubu. Na data em que a tragédia completa dois anos, as vítimas tiveram seus nomes lembrados em dois eventos.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoDe manhã, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foram realizados um culto e a apresentação do projeto social “Escola com Bola - Samuel e Christian”. A ação, que leva o nome de duas das vítimas, tem como objetivo dar reforço escolar e promover atividades esportivas para crianças em situações de vulnerabilidade da região.
Estiveram presentes no evento Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Roberta Tannure, gerente de Recursos Humanos, Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente de Consulados e Embaixadas, e Vitor Zanelli, vice-presidente de Futebol de Base.
+ Veja mais notícias do Flamengo
Na parte da tarde, com a presença do presidente Rodolfo Landim, uma missa foi realizada no Salão Nobre da Gávea. Representando as famílias, estiveram presentes o irmão mais velho e o pai de Christian Esmério, Cristiano, que, ao lado de Miltinho, tio de Samuel, é um dos responsáveis pelo projeto “Escola com Bola”.

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