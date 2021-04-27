Flamengo quase dobra valor de patrocínio nas costas do uniforme em relação à parceria anterior

Crédito: Ricardo Moreira/Zimel Press

Embalado por dois títulos conquistados em abril, o Flamengo também tem motivo de sobra para sorrir nos bastidores da Gávea. Isso porque, o clube fechou um patrocínio com o Mercado Livre, que renderá R$ 30 milhões até o fim do contrato, em dezembro de 2022 - cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Proporcionalmente, o valor a ser embolsado é quase o dobro em relação à parceria anterior.

A MRV, que estampava a sua marca nas costas do uniforme, o mesmo que fará o Mercado Livre até o próximo ano, pagava R$ 10 milhões por ano ao Fla. Nesse acordo, ao todo, a construtora desembolsou R$ 20 milhões, referentes às temporadas 2019 e 2020.

Até assinar com o Mercado Livre por 20 meses de contrato, o Flamengo estava atrás de um patrocinador para o parte traseira da camisa (de treino e jogo) desde o fevereiro, quando soube que a MRV não renovaria o vínculo.

Cabe destacar que o Flamengo, na previsão do orçamento para 2021, tem uma meta estipulada de aumentar as receitas de patrocínios em R$ 40 milhões (de 109 milhões para R$ 149 milhões) de 2020 para este ano.

- Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor - comemorou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em comunicado oficial.

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O Mercado Livre, que venceu a concorrência com a Amazon e levou vantagem pelo tempo de contrato oferecido, sobretudo, já interagiu com o Flamengo nas redes sociais.