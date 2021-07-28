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Flamengo protocola pedido para volta do público ao Maracanã, e Paes alfineta: 'Gritaria não funciona'

Após farpas entre prefeito do Rio e dirigentes rubro-negros, pedido foi protocolado na tarde desta quarta-feira e será avaliado pela Secretaria de Saúde...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:08

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 17:08
Crédito: Divulgação/Flamengo
Após uma série de farpas nas redes sociais, a novela envolvendo Flamengo e Prefeitura do Rio ganhou mais um capítulo. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes publicou uma foto do novo pedido do clube rubro-negro em relação à volta do público ao Maracanã.
+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!Na publicação, Eduardo Paes afirmou que o novo protocolo apresentado pelo Flamengo será analisado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Ele ainda alfinetou o vice-presidente Marcos Braz, que havia colocado pressão no Twitter na manhã desta quinta-feira. Na interação, Paes havia dito que o Flamengo primeiro teria que oficializar um novo pedido para análise da Secretaria de Saúde. O documento foi assinado pelo Rodolfo Landim e protocolado na Prefeitura às 16h22 desta quarta-feira.
O Flamengo atua nos bastidores de olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, em 18 de agosto. Com a autorização da Conmebol para a presença do público no mata-mata do torneio, o clube mandou o duelo com o Defensa y Justicia, nas oitavas, para Brasília. Cerca de 5.500 torcedores estiveram presentes no Mané Garrincha.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Caso não haja mudança de postura da Prefeitura do Rio nas próximas semanas, a diretoria rubro-negra estuda novamente mandar o jogo decisivo longe de casa. Brasília, João Pessoa e pelo menos outras duas cidades já procuraram o Flamengo manifestando interesse em receber partidas da equipe.

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