Flamengo protocola pedido para volta do público ao Maracanã, e Paes alfineta: 'Gritaria não funciona'

Crédito: Divulgação/Flamengo

Após uma série de farpas nas redes sociais, a novela envolvendo Flamengo e Prefeitura do Rio ganhou mais um capítulo. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes publicou uma foto do novo pedido do clube rubro-negro em relação à volta do público ao Maracanã.

+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!Na publicação, Eduardo Paes afirmou que o novo protocolo apresentado pelo Flamengo será analisado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Ele ainda alfinetou o vice-presidente Marcos Braz, que havia colocado pressão no Twitter na manhã desta quinta-feira. Na interação, Paes havia dito que o Flamengo primeiro teria que oficializar um novo pedido para análise da Secretaria de Saúde. O documento foi assinado pelo Rodolfo Landim e protocolado na Prefeitura às 16h22 desta quarta-feira.

O Flamengo atua nos bastidores de olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, em 18 de agosto. Com a autorização da Conmebol para a presença do público no mata-mata do torneio, o clube mandou o duelo com o Defensa y Justicia, nas oitavas, para Brasília. Cerca de 5.500 torcedores estiveram presentes no Mané Garrincha.

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