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futebol

Flamengo prepara novo mosaico no Maracanã para jogo contra o São Paulo; confira

Clube rubro-negro divulga imagem do estádio pronto para partida deste domingo, às 16h
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Publicado em 24 de Julho de 2021 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 12:39
Crédito: Divulgação/Flamengo
Depois de duas semanas, o Maracanã voltou a ser customizado com as cores do Flamengo. O clube divulgou nas redes sociais imagem do estádio, com um mosaico rubro-negro, pronto para a partida contra o São Paulo, neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A frase escolhida foi "Isso aqui é Flamengo" (veja abaixo).
A partida contra o São Paulo também marcará a estreia de Renato Gaúcho sob comando do Flamengo no Maracanã. Até o momento, o treinador tem 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos - além de 10 gols marcados e apenas um sofrido.+ Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro
Em posições opostas na tabela do Brasileirão, Flamengo e São Paulo se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, pela 13ª rodada da competição. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

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