Flamengo prepara novo mosaico no Maracanã para jogo contra o São Paulo; confira

Crédito: Divulgação/Flamengo

Depois de duas semanas, o Maracanã voltou a ser customizado com as cores do Flamengo. O clube divulgou nas redes sociais imagem do estádio, com um mosaico rubro-negro, pronto para a partida contra o São Paulo, neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A frase escolhida foi "Isso aqui é Flamengo" (veja abaixo).

A partida contra o São Paulo também marcará a estreia de Renato Gaúcho sob comando do Flamengo no Maracanã. Até o momento, o treinador tem 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos - além de 10 gols marcados e apenas um sofrido.+ Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro