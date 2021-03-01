Flamengo prepara mosaico especial para estreia no Campeonato Carioca

O Flamengo estreia nesta terça-feira no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu às 21h35, e a diretoria do clube prepara um mosaico especial para o confronto. Octacampeão brasileiro na última quinta-feira, o Rubro-Negro fará uma homenagens aos seus torcedores na arquibancada central do Maracanã.
"Octacampeão" e "Valeu, Nação" são as mensagens expostas pelo clube no confronto desta terça, que terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.
Ainda por conta das restrições de combate à pandemia do coronavírus, o Campeonato Carioca de 2021 não terá a presença do público nos estádios.