Flamengo prepara mosaico especial para estreia no Campeonato Carioca

Crédito: Divulgação / Twitter Maracanã

O Flamengo estreia nesta terça-feira no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu às 21h35, e a diretoria do clube prepara um mosaico especial para o confronto. Octacampeão brasileiro na última quinta-feira, o Rubro-Negro fará uma homenagens aos seus torcedores na arquibancada central do Maracanã.

"Octacampeão" e "Valeu, Nação" são as mensagens expostas pelo clube no confronto desta terça, que terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.