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Flamengo prepara mosaico especial para estreia no Campeonato Carioca

Rubro-Negro enfrenta o Nova Iguaçu nesta terça-feira, no Maracanã, na estreia do Estadual...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 18:35
Crédito: Divulgação / Twitter Maracanã
O Flamengo estreia nesta terça-feira no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu às 21h35, e a diretoria do clube prepara um mosaico especial para o confronto. Octacampeão brasileiro na última quinta-feira, o Rubro-Negro fará uma homenagens aos seus torcedores na arquibancada central do Maracanã.
"Octacampeão" e "Valeu, Nação" são as mensagens expostas pelo clube no confronto desta terça, que terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.
Ainda por conta das restrições de combate à pandemia do coronavírus, o Campeonato Carioca de 2021 não terá a presença do público nos estádios.

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