Flamengo poupa três titulares do confronto com o ABC pela Copa do Brasil; veja os relacionados

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está pronto para iniciar o confronto por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta quarta-feira, Renato Gaúcho comandou atividade no Ninho do Urubu e encerrou a preparação do clube para enfrentar o ABC, pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida será nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã.

+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!Em meio ao calendário apertado, a comissão técnica resolveu poupar três titulares: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís. De acordo com o clube, o trio não foi relacionado em função da sequência de jogos e do desgaste detectado pela diretoria.

O Flamengo, portanto, deve ter um sistema defensivo completamente diferente daquele que iniciou a partida contra o São Paulo, no domingo. Recuperado do desgaste, Isla foi relacionado e deve voltar ao time titular. Bruno Viana, Léo Pereira e Renê são os favoritos para jogarem ao lado do lateral chileno.

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O provável time rubro-negro é composto por: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.