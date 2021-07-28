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Flamengo poupa três titulares do confronto com o ABC pela Copa do Brasil; veja os relacionados

Em função de sequência de jogos e desgaste físico, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís ficam fora do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 18:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está pronto para iniciar o confronto por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta quarta-feira, Renato Gaúcho comandou atividade no Ninho do Urubu e encerrou a preparação do clube para enfrentar o ABC, pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida será nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã.
+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!Em meio ao calendário apertado, a comissão técnica resolveu poupar três titulares: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís. De acordo com o clube, o trio não foi relacionado em função da sequência de jogos e do desgaste detectado pela diretoria.
O Flamengo, portanto, deve ter um sistema defensivo completamente diferente daquele que iniciou a partida contra o São Paulo, no domingo. Recuperado do desgaste, Isla foi relacionado e deve voltar ao time titular. Bruno Viana, Léo Pereira e Renê são os favoritos para jogarem ao lado do lateral chileno.
+ Filipe Luís é o titular em maior sequência de jogos no Flamengo; veja lista
O provável time rubro-negro é composto por: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
Além do trio poupado, Renato Gaúcho segue sem contar com Piris da Motta e César, ambos em recuperação de problemas físicos. A caminho do Lugano, da Suíça, Hugo Moura foi liberado para acertar a documentação antes da viagem.

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