Flamengo pode ser campeão do Carioca antes de público ser liberado; entenda

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

No último fim de semana, além da finalização da 4ª rodada do Campeonato Carioca, uma notícia agitou as redes sociais e a opinião pública: a permissão da Prefeitura do Rio para o retorno do público aos jogos a partir do dia 10 de julho, com 1/3 das capacidades dos estádios. No entanto, em meio à pandemia do novo coronavírus, o Estadual pode ser encerrado antes desta decisão polêmica - já publicada no Diário Oficial.

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Isso porque, com a final da Taça Rio agendada para o dia 8 de julho, o Flamengo tem a possibilidade de antecipar a volta olímpica definitiva caso fique em primeiro na classificação geral e vença o returno do Carioca. Assim, como já liquidou a Taça Guanabara, evitaria as finais da competição.

Cabe destacar que a missão do Flamengo foi facilitada com a derrota do Fluminense diante do Volta Redonda, no último domingo. Com o revés da equipe tricolor, o time de Jorge Jorge vai para a última rodada da Taça Rio como líder da tabela geral.

Logo, se vencer o Boavista nesta quarta-feira, o Flamengo se garante no topo da soma das fases de grupo dos turnos (veja a tabela abaixo) e não permite que um "intruso" (no caso o Fluminense, o único possível atualmente) possa "forçar" uma final do Carioca - se também conquistar a Taça Rio, frisando.Tabela geral atual do Campeonato Carioca (Foto: Reprodução / Ferj)Em suma: se o Flamengo vencer o Boavista (ou apenas o Fluminense ser derrotado para o Macaé nesta quinta) e conquistar a Taça Rio, no dia 8, também levará o Carioca, de forma antecipada e no limite do período sem a abertura para o público.