Flamengo pode receber R$ 10 milhões por venda de Vitor Gabriel ao Braga, de Portugal

Crédito: Divulgação/Braga

Com a meta de arrecadar mais de R$ 90 milhões com venda de atletas na janela de transferências no meio do ano, o Flamengo pode garantir parte desse valor sem enfraquecer o elenco atual. Emprestado ao Braga, o atacante Vitor Gabriel vem deixando boa impressão no clube português, que tem a intenção de contratá-lo em definitivo nos próximos meses. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".

+ Gabigol no topo, BH e Diego na lista... Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século XXIRevelado nas categorias de base rubro-negra, o jovem de 21 anos vem se destacando na equipe B do Braga e tem vínculo com o clube até o fim de junho deste ano. Se confirmar a intenção de compra, os portugueses irão desembolsar cerca de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos de Vitor Gabriel.

Neste momento, o atacante está fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni, que não se oporia à venda em definitivo. Dessa forma, caso o Braga não exerça a opção de compra, o Flamengo teria que buscar outro destino ao atleta.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca