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Flamengo pode receber R$ 10 milhões por venda de Vitor Gabriel ao Braga, de Portugal

Atacante está emprestado ao clube português, que sinalizou interesse em contratá-lo em definitivo em junho deste ano...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 18:10
Crédito: Divulgação/Braga
Com a meta de arrecadar mais de R$ 90 milhões com venda de atletas na janela de transferências no meio do ano, o Flamengo pode garantir parte desse valor sem enfraquecer o elenco atual. Emprestado ao Braga, o atacante Vitor Gabriel vem deixando boa impressão no clube português, que tem a intenção de contratá-lo em definitivo nos próximos meses. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".
+ Gabigol no topo, BH e Diego na lista... Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século XXIRevelado nas categorias de base rubro-negra, o jovem de 21 anos vem se destacando na equipe B do Braga e tem vínculo com o clube até o fim de junho deste ano. Se confirmar a intenção de compra, os portugueses irão desembolsar cerca de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos de Vitor Gabriel.
Neste momento, o atacante está fora dos planos da comissão técnica de Rogério Ceni, que não se oporia à venda em definitivo. Dessa forma, caso o Braga não exerça a opção de compra, o Flamengo teria que buscar outro destino ao atleta.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Desde janeiro de 2020 no Braga, Vitor Gabriel costuma treinar com a equipe principal, mas disputa as partidas com o time B e tem tido destaque. Na temporada 2020/2021, foram 19 partidas, oito gols marcados e oito assistências.

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