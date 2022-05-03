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futebol

Flamengo pode alcançar feito histórico na Libertadores

Rubro-Negro visita o Talleres às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H do torneio...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 06:00
O Flamengo pode alcançar um feito histórico nesta quarta-feira, diante do Talleres-ARG, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. Pela primeira vez, o clube pode alcançar quatro vitórias consecutivas nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos de uma mesma edição edição do torneio. O jogo será às 19h (de Brasília). Na temporada passada, o time então comandado por Rogério Ceni também triunfou nas três primeiras rodadas no grupo, mas empatou na seguinte (e nas duas últimas que antecederam às oitavas, encerrando com 12 pontos).
Além do possível recorde, uma vitória amanhã asseguraria, matematicamente, a equipe de Paulo Sousa na próxima fase da Libertadores.
Ciente da hipótese, Paulo Sousa poupou diversos titulares no último domingo, quando o Fla foi ao Piauí e derrotou o Altos-PI por 2 a 1, na estreia da Copa do Brasil - Arão, Thiago Maia, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol nem sequer viajaram, por exemplo.
> Veja a tabela da Libertadores
Em tempo: o recorde do Flamengo dentro de um grupo na Libertadores foi em 2007, quando somou 16 pontos (cinco vitórias e um empate). Passo a passo, o Rubro-Negro ainda oscila e busca se consolidar nas mãos do Mister, que viu o time vencer e convencer o Talleres na ida, enquanto vive a expectativa de quebrar recordes no torneio.
Crédito: FlamengopodealcançarfeitoinéditocasobataoTalleres-ARG(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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