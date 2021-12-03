Flamengo pode alcançar a sua segunda melhor pontuação no Campeonato Brasileiro desde 2006

Sem chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Sport na Arena Pernambuco, às 20h, pela 35ª rodada, nesta sexta-feira. Com o segundo lugar garantido, o Rubro-Negro, então, apenas cumpriria tabela na reta final de temporada. Entretanto, caso vença nesta noite noite, o Fla conquistará a sua segunda melhor pontuação na história da competição desde que o campeonato passou a ter 20 times na Série A, ou seja, desde 2006.> Garantia do segundo lugar no Brasileirão pode abrir chance de título ao FlaIsso acontece porque o Flamengo chegaria aos 73 pontos - uma pontuação alcançada apenas em 2019, quando o time de Jorge Jesus terminou aquele ano com 90. Até aqui, a segunda melhor marca do time da Gávea ocorreu em 2018, quando somou 72 pontos.

Veja as pontuações do Flamengo no Brasileirão desde 2006:

2006 - 52 pontos.

2007 - 61 pontos.

2008 - 64 pontos.

2009 - 67 pontos.

2010 - 44 pontos.

2011 - 61 pontos.

2012 - 50 pontos.

2013 - 45 pontos.

2014 - 52 pontos.

2015 - 49 pontos.

2016 - 71 pontos.

2017 - 56 pontos.

2018 - 72 pontos.

2019 - 90 pontos.

2020 - 71 pontos.

2021 - 70 pontos*

*como faltam três jogos, o Flamengo ainda pode chegar aos 79 pontos ao fim do Brasileirão.Para sair vitorioso, e então conquistar essa simbólica marca, o Flamengo ainda pode se apegar a dois quesitos: os números dentro da competição e o retrospecto favorável na Arena Pernambuco.

Até aqui, o Flamengo é o segundo melhor visitante do Brasileirão, atrás apenas do Atlético-MG, que venceu ontem. Fora de seus domínios, o Fla soma 30 pontos: oito vitórias, seis empates e apenas três derrotas. Isso evidencia um aproveitamento de quase 60% fora do Rio de Janeiro.

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Além disso, em cinco jogos disputados na Arena Pernambuco, o Flamengo perdeu apenas uma vez - coincidentemente em uma partida contra o Sport, pelo Brasileirão de 2016. Fora esta partida, são duas vitórias e dois empates.

Por outro lado, o Flamengo não deve ter vida fácil para o confronto desta noite. Isso porque o clube confirmou mais nove baixas, além de Everton Ribeiro, que está suspenso. Dessa forma, Diego Alves, Isla, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arão, Piris da Motta Andreas Pereira, Arrascaeta e Gabriel Barbosa são cartas fora do baralho para o técnico Maurício Souza.

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