Flamengo perde um titular para a partida contra a Chapecoense

O Flamengo não terá um de seus titulares para o próximo compromisso. Na noite desta sexta-feira, o meia Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-GO, no Maracanã, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.Dessa forma, o Rubro-Negro não contará com o camisa 18 para o jogo da próxima segunda-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão.