Flamengo perde um titular para a partida contra a Chapecoense

O Flamengo não terá um de seus titulares para o próximo compromisso. Na noite desta sexta-feira, o meia Andreas Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-GO, no Maracanã, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.Dessa forma, o Rubro-Negro não contará com o camisa 18 para o jogo da próxima segunda-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão.
O lance que rendeu o cartão amarelo para Andreas aconteceu já na reta final do primeiro tempo. O meia cometeu uma falta dura em uma disputa pelo alto com Marlon Freitas.
Para a posição, o técnico Renato Gaúcho terá Thiago Maia à disposição. Diego Ribas também pode ocupar a função de segundo volante trata de uma lesão no reto femoral da coxa direita.