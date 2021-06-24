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futebol

Flamengo perde para a Ferroviária e é eliminado do Brasileiro Feminino

Com a derrota pela última rodada, Rubro-Negro terminou na 9ª colocação; Guerreiras Grenás ficam em quinto e, agora, enfrentam o Santos nas oitavas de final...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 18:01
Crédito: Paula Reis/CRF
Na 15ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo perdeu para a Ferroviária, por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho-SP. O gol rubro-negro foi marcado por Jayanne. Com o resultado, as Meninas da Gávea encerraram a participação na competição pois ficam na 9ª colocação e fora da quartas de final. A equipe paulista, por sua vez, terminou no quinto lugar e, agora, pega o Santos na próxima fase.
Logo no início, a Ferroviária abriu o marcador com Lurdinha: 1 a 0. O primeiro tempo terminou com o Rubro-Negro em desvantagem no placar. Na volta para segunda etapa, a goleira Kaká fez uma grande defesa logo aos três minutos e evitou que a Ferroviária ampliasse o marcador. Aos 11 minutos, o Flamengo empatou o jogo, com Jayanne. As Guerreiras Grenás anotaram o segundo novamente com Lurdinha, aos 35 da segunda etapa.
+ Veja a tabela do Brasileiro Feminino
No jogo que acabou sendo o de despedida, o Flamengo teve o time composto por: Kaká; Rayanne, Stella, Cida e Sorriso (Renata); Kaylane (Carlinha), Andressa (Rafa Barros) e Ana Carla (Bruna Rosa); Jayanne, Darlene e Flávia (Maria Peck).

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