Flamengo perde para a Ferroviária e é eliminado do Brasileiro Feminino

Crédito: Paula Reis/CRF

Na 15ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo perdeu para a Ferroviária, por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho-SP. O gol rubro-negro foi marcado por Jayanne. Com o resultado, as Meninas da Gávea encerraram a participação na competição pois ficam na 9ª colocação e fora da quartas de final. A equipe paulista, por sua vez, terminou no quinto lugar e, agora, pega o Santos na próxima fase.

Logo no início, a Ferroviária abriu o marcador com Lurdinha: 1 a 0. O primeiro tempo terminou com o Rubro-Negro em desvantagem no placar. Na volta para segunda etapa, a goleira Kaká fez uma grande defesa logo aos três minutos e evitou que a Ferroviária ampliasse o marcador. Aos 11 minutos, o Flamengo empatou o jogo, com Jayanne. As Guerreiras Grenás anotaram o segundo novamente com Lurdinha, aos 35 da segunda etapa.

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