Flamengo perde mais da metade dos jogos e tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada

O primeiro clássico de Renato Gaúcho pelo Flamengo foi um desastre: derrota por 3 a 1 para o Fluminense, pela 28ª rodada do Brasileiro, e uma enxurrada de xingamentos e cobranças das arquibancadas. E assim o Rubro-Negro jogou o seu último jogo contra um rival do Rio e encerrou com um pífio aproveitamento de 33,3% na temporada.Apesar do título carioca, conquistado em cima do Fluminense, o Flamengo acumulou insucessos: só venceu dois dos sete clássicos disputados nesta temporada. As vitórias foram diante do Botafogo, pela Taça Guanabara, por 2 a 0, e no segundo jogo da final do Estadual, sobre o Tricolor, por 3 a 1.
Além dos já citados dois triunfos e empate, o Flamengo perdeu quatro partidas: três para o Fluminense, incluindo as duas do Brasileirão, e uma para o Vasco, na Taça Guanabara (confira todos os placares abaixo).
PRÓXIMO COMPROMISSO DO FLA
Agora terceiro colocado no Brasileiro, já que ficou estacionado nos 46 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza (48), o Flamengo vira a chave para receber o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã - na ida, os times empataram em 2 a 2.
RESULTADOS EM CLÁSSICOS
Flamengo 0x1 Fluminense - 3ª rodada da Taça GuanabaraBotafogo 0x2 Flamengo - 5ª rodada da Taça GuanabaraFlamengo 1x3 Vasco - 9ª rodada da Taça GuanabaraFluminense 1x1 Flamengo - ida da final do CariocaFlamengo 3x1 - volta da final do CariocaFlamengo 0x1 Fluminense - 9ª rodada do BrasileiroFluminense 3x1 Flamengo - 28ª rodada do Brasileiro
GOLS EM CLÁSSICOS
Hugo Moura e Muniz - Botafogo 0x2 Flamengo - 5ª rodada da Taça GuanabaraVitinho - Flamengo 1x3 Vasco - 9ª rodada da Taça GuanabaraGabigol - Fluminense 1x1 Flamengo - ida da final do CariocaGabigol (2) - Flamengo 3x1 - volta da final do CariocaJoão Gomes - Flamengo 3x1 - volta da final do CariocaRenê - Fluminense 3x1 Flamengo - 28ª rodada do Brasileiro