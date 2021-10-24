Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Flamengo perde mais da metade dos jogos e tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada
futebol

Flamengo perde mais da metade dos jogos e tem 33% de aproveitamento em clássicos na temporada

Derrota para o Fluminense foi no último clássico do Rubro-Negro na temporada e o primeiro de Renato Gaúcho pelo clube...

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2021 às 16:50
Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
O primeiro clássico de Renato Gaúcho pelo Flamengo foi um desastre: derrota por 3 a 1 para o Fluminense, pela 28ª rodada do Brasileiro, e uma enxurrada de xingamentos e cobranças das arquibancadas. E assim o Rubro-Negro jogou o seu último jogo contra um rival do Rio e encerrou com um pífio aproveitamento de 33,3% na temporada.Apesar do título carioca, conquistado em cima do Fluminense, o Flamengo acumulou insucessos: só venceu dois dos sete clássicos disputados nesta temporada. As vitórias foram diante do Botafogo, pela Taça Guanabara, por 2 a 0, e no segundo jogo da final do Estadual, sobre o Tricolor, por 3 a 1.
Além dos já citados dois triunfos e empate, o Flamengo perdeu quatro partidas: três para o Fluminense, incluindo as duas do Brasileirão, e uma para o Vasco, na Taça Guanabara (confira todos os placares abaixo).
PRÓXIMO COMPROMISSO DO FLA
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Agora terceiro colocado no Brasileiro, já que ficou estacionado nos 46 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza (48), o Flamengo vira a chave para receber o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã - na ida, os times empataram em 2 a 2.
RESULTADOS EM CLÁSSICOS
Flamengo 0x1 Fluminense - 3ª rodada da Taça GuanabaraBotafogo 0x2 Flamengo - 5ª rodada da Taça GuanabaraFlamengo 1x3 Vasco - 9ª rodada da Taça GuanabaraFluminense 1x1 Flamengo - ida da final do CariocaFlamengo 3x1 - volta da final do CariocaFlamengo 0x1 Fluminense - 9ª rodada do BrasileiroFluminense 3x1 Flamengo - 28ª rodada do Brasileiro
GOLS EM CLÁSSICOS
Hugo Moura e Muniz - Botafogo 0x2 Flamengo - 5ª rodada da Taça GuanabaraVitinho - Flamengo 1x3 Vasco - 9ª rodada da Taça GuanabaraGabigol - Fluminense 1x1 Flamengo - ida da final do CariocaGabigol (2) - Flamengo 3x1 - volta da final do CariocaJoão Gomes - Flamengo 3x1 - volta da final do CariocaRenê - Fluminense 3x1 Flamengo - 28ª rodada do Brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados